Aggressione del comandante Giardina, arrestati i due ambulanti - Tempostretto

Il giudice ha stabilito i domiciliari per padre e figlio

Sono stati arrestati i due venditori ambulanti che la scorsa settimana avevano aggredito il comandante della Polizia Metropolitana, Giovanni Giardina.

Avevano reagito in modo violento ad un controllo al loro camion di frutta e verdura, all’incrocio tra via Salandra e via La Farina.

Dopo una breve fuga, il 39enne Salvatore Centorrino e il figlio 19enne Carmelo si erano costituiti nella stessa serata, accompagnati dal loro legale di fiducia, l’avvocato Filippo Pagano.

Denunciati per violenza, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate, ora per i due ambulanti sono scattati i domiciliari.