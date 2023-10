Hanno deciso di presentarsi in Caserma

Si sono costituiti in serata, alla Caserma Calipari, i due ambulanti che stamattina hanno aggredito il comandante della Polizia Metropolitana e vicario della Polizia Municipale, Giovanni Giardina, in via La Farina.

Avevano fatto perdere le proprie tracce ed erano ricercati ma, intorno alle 19, si sono presentati in caserma accompagnati dal loro legale, l’avvocato Filippo Pagano, per poi essere portati in Questura.