 Messina. Gli asili privati potranno convenzionarsi col Comune

Messina. Gli asili privati potranno convenzionarsi col Comune

Redazione

Messina. Gli asili privati potranno convenzionarsi col Comune

martedì 18 Agosto 2026 - 14:00

Domande entro il 4 settembre

Lo scorso anno erano stati riservati 60 posti, quest’anno si punta ad ampliare. È in pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Messina un nuovo Avviso Pubblico rivolto ai gestori dei servizi educativi privati per la prima infanzia, finalizzato ad acquisire manifestazioni di interesse alla stipula di convenzioni per la riserva di posti bambini in nidi e strutture educative presenti sul territorio comunale, per l’anno educativo 2026/2027.

Il ricorso alle strutture private regolarmente autorizzate consentirà di mettere a disposizione ulteriori posti e di contribuire al potenziamento complessivo dell’offerta educativa cittadina.

Possono partecipare i gestori di nidi e servizi educativi per la prima infanzia rivolti a bambini da 3 a 36 mesi, con strutture ubicate nel Comune di Messina e in possesso delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente, nonché dei requisiti strutturali, organizzativi e amministrativi richiesti.

Le strutture interessate dovranno indicare, nella manifestazione di interesse, tra gli altri elementi richiesti, il numero di posti disponibili e il costo della retta mensile, oltre a dichiarare il possesso dei requisiti previsti dalla normativa.

La riserva dei posti prevede la copertura del costo del servizio a totale carico del Comune, per un importo di 7.668 euro.

Le manifestazioni di interesse dovranno essere presentate entro le ore 12 del 4 settembre 2026, secondo le modalità indicate nell’Avviso Pubblico.

La domanda, compilata utilizzando l’Allegato B – Modulo di domanda di partecipazione, sottoscritta dal legale rappresentante e corredata dalla copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, dovrà essere trasmessa tramite Pec all’indirizzo: protocollo@pec.comune.messina.it

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