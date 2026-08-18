 Col motorino contro un palo, 22enne in ospedale

Col motorino contro un palo, 22enne in ospedale

Alessandra Serio

Col motorino contro un palo, 22enne in ospedale

martedì 18 Agosto 2026 - 13:38

E' accaduto stamane a Saponara, incidente al vaglio della Polizia locale

Non sono considerate critiche ma è sotto osservazione il ventiduenne coinvolto nell’incidente avvenuto in via Kennedy a Saponara. Il giovane, originario del centro tirrenico alle porte del messinese, viaggiava in sella al proprio scooter quando ha perso il controllo del mezzo.

Incidente a Saponara, la dinamica

Erano circa le 7 e 30 e il ragazzo procedeva in direzione mare; è finito contro un palo dell’illuminazione pubblica incastrandosi con il veicolo nella ringhiera di proprietà privata. Nell’impatto ha riportato una ferita alla gamba destra. Soccorso da un mezzo del 118, il malcapitato è stato trasferito al pronto soccorso dell’ospedale di Milazzo dove è stato ricoverato in codice giallo.

Giovane ferito, cosa è successo

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale, coordinati dal comandante Daniele Lo Presti impegnati nei rilievi e nella ricostruzione della dinamica dell’incidente. Sul posto anche i carabinieri per coadiuvare le operazioni di controllo del traffico, in attesa dei rilievi.

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