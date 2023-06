Ai Mediastar premiata anche la messinese Federica Vitale - Tempostretto

La giovane ha ricevuto il "Guest star" insieme all'agenzia per cui lavori per aver ideato una serie di spot ironici sul caro-bollette e su un'app chiamata Switcho

MILANO – Una serie di spot televisivi che pubblicizzano un’app, Switcho, con cui si può analizzare e cambiare le proprie offerte di luce, gas, internet, assicurazione e mobile con un clic, ha permesso all’agenzia Kortocircuito di ricevere il premio Guest Star ai Mediastar, riconoscimenti assegnati ogni anno alle migliori idee per spot di vario tipo. E all’interno di Kortocircuito (premiata anche per lo spot di “Uno bravo”), c’è anche Federica Vitale, giovane messinese trapiantata in Lombardia, che ha ricevuto così il riconoscimento per aver partecipato alla direzione creativa, a testimonianza del lavoro svolto insieme a tutto il team.

Switcho e i 4 video ideati da Federica Vitale

L’idea di base per lo spot di Switcho è stata l’ironia, affiancata a quelli che sono i problemi quotidiani che ogni cittadino vive: cioè le bollette. E così nei 4 video, che equivalgono a 4 risposte alla domanda “Cosa siamo disposti a fare per risparmiare tempo e denaro?”, si vedo due coinquilini intenti ad adottare stravaganti soluzioni per risparmiare sulle tariffe, trovando poi in Switcho l’idea giusta. Gli spot, originariamente pensati per il web, sono poi diventati televisivi grazie al successo conquistato su internet.

“Vincere un premio in quest’ambito è una grande emozione”

“Per me è stata una grande emozione perché è il primo premio vinto in quest’ambito – racconta Federica Vitale – e devo dire grazie alla collaborazione con il team con cui lavoro. Ci sono persone dalla grande creatività, con cui condivido tanto e ci siamo trovati molto bene: fare lavoro di squadra è sempre molto divertente e intenso, in casi simili. Vincere grazie a questo lavoro di gruppo è stato bellissimo ed è stato emozionante, per me, ritirare questo premio”. Federica Vitale lavora con l’agenzia da un anno e mezzo: “Mi trovo molto bene, raccogliere i frutti con un’idea così ironica che parla però di burocrazia, bollette, e problemi quotidiani, è stato molto bello”.

La messinese spiega come nasce l’idea: “Queste 4 pillole, che sono 4 video, mostrano questi due amici che con soluzioni strampalate cercano di risolvere i problemi della gestione delle utenze”. Federica Vitale poi conclude: “Spero sia un punto di partenza, un gradino per il futuro e magari per altri premi”.

