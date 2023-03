Ai rider un locale da 55 metri quadri "vicino l'orto botanico" - Tempostretto

Lo afferma l'assessore Caminiti in aula consiliare: "Lo sistemeremo, con bagni e impianti per ricaricare i telefoni". L'altro immobile da trovare è in zona Contesse

MESSINA – Il locale destinato ai rider, spesso esposti alle condizioni meteorologiche avverse mentre attendono di ricevere i vari ordini da consegnare da ristoranti, pizzerie e pub alle case dei messinesi, sorgerà “vicino l’orto botanico”. Lo ha affermato l’assessore Francesco Caminiti durante il “question time” in Aula consiliare, nella seduta di Consiglio del 6 marzo. L’interrogazione del consigliere di Ora Sicilia Giandomenico La Fauci ha avuto risposta praticamente immediata. Già pochi giorni fa il primo cittadino Federico Basile aveva incontrato la categoria e i sindacati per parlare della stessa questione.

La Fauci aveva chiesto al sindaco Basile e al vicesindaco Mondello se fosse possibile destinare alla categoria in questione un immobile non utilizzato: “Dopo la pandemia c’è stato un aumento di questi rider e li vediamo spesso ad aspettare durante l’inverno e l’estate, con pioggia e vento o sotto il sole cocente. La mia richiesta era di eventuali immobili non utilizzati da fornire alla categoria, con qualche convenzione, per dare loro anche un aiuto e un servizio mentre lavorano”.

Caminiti: “Sarà un locale di 55 metri quadri”

A rispondere è stato quindi Caminiti: “Abbiamo fatto un incontro tra istituzioni, sindacati e associazioni. Loro ci hanno spiegato che non serve coprire tutta la città, ma quella centrale, diciamo da Piazza Antonello al Duomo. I rider sono geolocalizzati e per essere trovati devono sostare entro una determinata area. Immobili di proprietà non ne avevamo, ma abbiamo trovato vicino all’orto botanico una ex cabina Enel di 55 metri quadri in cui abbiamo previsto di sistemare, facendo bagni e impianti per consentire loro di ricaricare i telefonini, oltre a sistemare alcuni armadietti. Dobbiamo solo trovare le risorse, anche se sono esigue, e cambiare la destinazione d’uso dell’immobile. Appena possibile completeremo questi interventi e daremo questa prima struttura ai rider. Dalle riunioni ho capito che l’altra località che può interessare è vicino Contesse, provvederemo anche in quel caso”.

Articoli correlati