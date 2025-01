Aiace pronta a scendere in piazza per il minimo impignorabile di mille euro per i lavoratori

L'associazione dei consumatori invita sindacati e governo a intervenire in maniera decisa su questa problematica

GIARDINI NAXOS – Aiace Aps (Associazione Italiana Assistenza Consumatori Europeo), che ha sedi a Giardini Naxos e in tutta Italia, “è pronta a lanciare una nuova iniziativa nazionale per richiedere a gran voce il riconoscimento di un minimo impignorabile di mille euro per i lavoratori, come già esiste per i pensionati”. Lo sostengono Giuseppe Tindaro Spartà, direttore generale e Niccolò Francesconi, dirigente nazionale di Aiace Aps.



“In un contesto di crisi economica crescente nel nostro Paese – aggiunge Spartà – è fondamentale non sottovalutare la necessità di proteggere lavoratori e consumatori. L’associazione, dunque, invita sindacati e governo a intervenire in maniera decisa per affrontare questa problematica. Non solo promuoveremo questa iniziativa in tutte le nostre sedi in Italia, ma lanciamo anche un invito a tutti i sindacati e politici affinché sostengano la nostra battaglia. Presto organizzeremo un’iniziativa a livello nazionale per promuovere questa proposta, sensibilizzando l’opinione pubblica e le istituzioni sull’importanza di garantire una soglia minima di mille euro impignorabile per i lavoratori. È una misura essenziale per tutelare i diritti e il sostentamento di chi contribuisce quotidianamente al progresso della nostra società”. Le associazioni che volessero aderire all’iniziativa possono scrivere a: segreteria@aiaceweb.it