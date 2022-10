Aicon Yachts ripercorre il suo meraviglioso 2022 - Tempostretto

REDAZIONALE Un anno di soddisfazioni e riconoscimenti

La famiglia AICON YACHTS ha brindato ai suoi successi insieme a fornitori, stampa, appassionati della nautica e amici in occasione di un evento organizzato, lo scorso sabato 15 Ottobre, presso il cantiere di Giammoro, Pace del Mela. Un momento di condivisione importante per ripercorrere le tappe di questo straordinario 2022. Nel corso della conferenza stampa, il CEO Marc-Udo Broich ha raccontato tutti gli step, a cominciare dai momenti del varo e della presentazione del nuovo Aicon 66 Vivere, lo scorso aprile, con un indimenticabile evento a Taormina e Messina; passando, quindi, per la consegna dello yacht al suo armatore, negli Stati Uniti, felice di ricevere finalmente il suo esclusivo gioiello personalizzato. Ma è stato anche un anno di riconoscimenti: fra tutti, il prestigiosissimo premio nella categoria Best Functionality/Layout agli World Yachts Trophies organizzati dalla rivista Yacht France, ottenuto in occasione del Salone Nautico di Cannes lo scorso 10 settembre. Marc-Udo Broich ha ricordato anche il premio ricevuto al Festival del Cinema Italiano di Milazzo, conferitogli in quanto imprenditore che ha saputo fare di un sogno, una realtà di eccellenza del territorio.

Quindi la partecipazione ai saloni Nautici di Newport e Annapolis, negli Stati Uniti, con feedback positivi da parte di addetti ai lavori e appassionati che hanno apprezzato le linee e tutte le dotazioni del nuovo Aicon 66 Vivere, interamente realizzato da manodopera siciliana con materiali di altissima qualità, rigorosamente selezionati. “E’ questo il più bel segreto del nostro successo”, ha commentato Marc-Udo Broich.

“Non sono poche le difficoltà che abbiamo dovuto superare per lanciarci nel percorso che oggi condivido con il territorio e del quale oggi gioisco insieme alla nostra grande Aicon Family – afferma il CEO di Aicon Yachts – e con amici che sono sempre stati al nostro fianco, persone come il presidente dell’AdSP dello Stretto ing. Mario Mega e la senatrice Barbara Floridia. Due persone che ci hanno supportato fin dal primo giorno. Ma adesso è il momento di pensare al futuro. Abbiamo progetti impegnati e ambiziosi. Stiamo lavorando al progetto del nuovo modello Aicon 76 Vivere che, sono certo, vi stupirà e farà parlare molto di sé. Il nostro futuro sembra essere radioso e non ci fermeremo”.

Organigramma:

Presidente Marc-Udo Broich

Production Manager Teodoro Santalucia

Administrative Manager Anna Morsello

Resin Manager Stefano Crimi

Centro Stile Eng. Head: Arch. Eugenio Coppo

Centro Stile Int. Head: Arch. Alessandro Licciardello

Sales & Marketing Manager: Marialaura Bitto

Press Manager: Benedetto Orti Tullo