Villa Dante, lavori alle fasi finali. “Aprirà il 16 maggio”

Il sindaco Basile conferma: "Abbiamo in programma l'ultimo sopralluogo ed è molto probabile". E s'avvicina anche l'apertura del parco "Aldo Moro"

MESSINA – Con un parco verde rinnovato, la nuova Villa Dante è quasi pronta e adesso la data d’apertura è quasi ufficiale: il 16 maggio, in occasione del Festival della sostenibilità. “Un ultimo sopralluogo in settimana e poi aprirà. Il 16 maggio? È molto probabile”, afferma il sindaco Federico Basile.

Come abbiamo raccontato di recente, i lavori sono agli sgoccioli. Ma come sarà? Giardini sensoriali e una nuova arena, con il suo campo da basket; la nuova fontana danzante, che fino a qualche anno fa era uno stagno; la nuova area giochi per bambini, molto più ampia e colorata, con nuovi giochi inclusivi.

E ancora: l’area fitness completamente rinnovata; la pista da skate e quella per la corsa campestre; il nuovo campo da bocce ristrutturato e infine la struttura polifunzionale in legno, in cui Messina social city potrà accogliere bambini e famiglie per attività al coperto. Al suo interno sorgerà anche una zona per la pausa caffè e un’area coworking.

“Ultimo sopralluogo anche per il parco Aldo”

Si attende, intanto, anche l’ultimo sopralluogo per il parco “Aldo Moro” e l’apertura è davvero vicina. Si prevedeva già in aprile ma è stata necessaria una mini variante e ora si va verso “l’ultimo sopallluogo in settimana”, conferma il sindaco.

