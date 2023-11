Aics Messina. "È ora", bilancio positivo dopo i due appuntamenti in città - Tempostretto

L'iniziativa ha lo scopo di aiutare le società e associazioni sportive a comprendere meglio la nuova riforma dello sport

MESSINA – L’iniziativa, finanziata da Sport e Salute, è coordinata dalla Direzione Nazionale Aics, con l’obiettivo di formare ed aggiornare, in via del tutto gratuita, dirigenti e collaboratori delle associazioni, approfondendo conoscenze e competenze utili all’intero movimento di base e promozionale. Il ciclo prevede altri momenti di ulteriore informazione ed aggiornamento, che si svolgeranno on line.

La Riforma dello sport è stato l’argomento più gettonato dei due appuntamenti in presenza del progetto “È ora! Servizi di aggiornamento e assistenza all’associazionismo sportivo per la ripartenza – edizione 2022-2024”, che si sono tenuti a Messina nel Salone degli Specchi del Palazzo dei Leoni, sede della Città Metropolitana. L’organizzazione dell’Aics Sicilia Aps ha curato ogni particolare, a cominciare proprio dall’elegante location.

L’iniziativa, finanziata da Sport e Salute, è coordinata dalla Direzione Nazionale Aics, con l’obiettivo di formare ed aggiornare gratuitamente dirigenti e collaboratori delle associazioni, approfondendo conoscenze e competenze fondamentali per l’intero movimento di base e promozionale. Il progetto “È ORA!” si divide in cinque moduli: Gestione dell’impiantistica, Gestione giuridico-legale e privacy, Gestione contabile, Gestione fiscale e previdenziale e Comunicazione pubblica e strumenti di comunicazione digitale.

I relatori

Gli argomenti sono stati trattati con dovizia approfondimenti e slide dai formatori: dott. Mario Adorno, dott. commercialista Fabrizio Caratozzolo, dott. commercialista Leonardo Lacava, dott.ssa Francesca Colafati e dal giornalista Omar Menolascina, che hanno fornito un prezioso contributo e risposto alle numerose domande poste dai partecipanti. La formazione è stata proposta anche in modalità streaming (curata da SportMe e visibile sul canale Youtube), per permettere agli associati delle province dell’Isola di assistere in diretta. Il ciclo prevede altri due momenti di ulteriore informazione e consulenza, che si svolgeranno on line (piattaforma zoom).

“Anche quest’anno stiamo fornendo un utile servizio – dichiara il presidente dell’Aics Sicilia Aps Lillo Margareci –. Il progetto “E’ Ora!” ha confermato l’importanza di determinate tematiche nel mondo dell’associazionismo in un periodo cruciale per i cambiamenti proposti, soprattutto, dalla Riforma dello Sport. Ringrazio coloro che stanno collaborando e invito gli affiliati a prendere parte ai prossimi momenti, che saranno on line, nei quali riproporremo le tematiche trattate e forniremo ulteriori chiarimenti”.