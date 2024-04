Il Comune di Messina aderisce alla campagna nazionale di lettura “Il Maggio dei Libri 2024”

Il programma degli appuntamenti

Il Comune di Messina anche quest’anno ha aderito alla Campagna nazionale di lettura “Il Maggio dei Libri 2024” ideata dal Cepell (Centro per il Libro e la Lettura) e giunta ormai alla XIV edizione.

Il tema di quest’anno è “Se leggi ti lib(eri)” ed ha tre filoni: Lib(e)ri di conoscere (presentazioni, saggistica, attività culturali); – Lib(e)ri di sognare (letture per bambini, romanzi e narrativa in tutte le sue sfaccettature); – Lib(e)ri di creare (laboratori, attività ricreative, eventi dedicati alla poesia).

D’intesa con il sindaco Federico Basile, l’Assessorato alle Politiche culturali del Comune, insieme al servizio Cultura della Città Metropolitana, ha stilato un calendario degli eventi che coinvolgono associazioni, librerie, editori, scuole, biblioteche ed enti privati, per sottolineare e rafforzare il valore sociale dei libri e della lettura quale elemento chiave della crescita personale, culturale e sociale di una comunità.

Il programma è iniziato lo scorso 23 aprile in occasione della festa del Libro, con incontri alla Biblioteca comunale, e alle librerie Mondadori e Doralice e vedrà fino al 31 maggio 2024 l’alternarsi di iniziative per adulti e bambini, con l’obiettivo di avvicinarli alla lettura. Gli eventi si svolgeranno in librerie e biblioteche, ma anche nei “non luoghi” del libro, cioè piazze, scalinate, tram e navi.

Tra le particolarità di questo calendario di eventi si sottolineano le “Letture in movimento” a cura di “donatori di voce” che leggeranno nel tram e nelle navi di Caronte & Tourist.

Venerdì 10 maggio si svolgerà dalle ore 18.30 alle 22.30 la Notte del Libro e delle Biblioteche, con il coinvolgimento della Biblioteca regionale “Giacomo Longo”, della Biblioteca dei Frati Minori Cappuccini, della Biblioteca comunale e delle librerie della città che garantiranno aperture serali e iniziative all’interno dei propri spazi.

Ogni giorno saranno pubblicati sulle pagine Facebook Patto per la Lettura Messina e Instagram Maggio dei Libri Messina tutti gli eventi della giornata e le foto delle precedenti iniziative.

Qui l’intero programma.