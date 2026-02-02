Aiuti alle imprese dopo il ciclone Harry, Ransomtax offre supporto gratuito

L’azienda con sede a S. Teresa metterà a disposizione delle attività produttive le proprie competenze per la presentazione delle istanze di ristoro

Le violente mareggiate provocate dal ciclone Harry hanno colpito duramente la costa jonica messinese, causando ingenti danni a infrastrutture, attività produttive e tessuto economico locale. Tra i territori più colpiti, S. Teresa di Riva, dove il lungomare è stato in larga parte distrutto dalla forza delle onde.

In questo contesto, Ransomtax, società di consulenza strategica per imprese con sede operativa proprio a S. Teresa di Riva, ha deciso di attivare un’iniziativa concreta a sostegno delle attività economiche della costa danneggiate dal ciclone.

L’azienda metterà a disposizione gratuitamente le proprie competenze e risorse per supportare imprenditori e professionisti nella presentazione delle istanze di ristoro e nella richiesta degli aiuti economici che la Regione Siciliana sta programmando, tra cui contributi a fondo perduto e finanziamenti a tassi agevolati. Per accedere al servizio è sufficiente inviare una mail a: supporto.harry@ransomtax.it



“Siamo prima di tutto parte di questo territorio. Molti dei nostri collaboratori vivono qui, le nostre famiglie sono qui e anche alcune delle imprese con cui lavoriamo ogni giorno sono qui. In un momento come questo non possiamo limitarci a osservare. Sentiamo il dovere di mettere le nostre competenze al servizio della comunità, con l’auspicio che la Regione Siciliana e lo Stato agiscano con la massima tempestività, garantendo strumenti di ristoro realmente accessibili, con procedure di domande chiare, non eccessivamente burocratiche e soprattutto con tempi certi e rapidi per le erogazioni”, ha dichiarato Roberto Triolo, Ceo di Ransomtax.



“La ripresa economica non passa solo dagli aiuti pubblici, ma dalla capacità delle imprese di accedervi in modo corretto, rapido e strutturato. Il nostro impegno è accompagnare chi è stato colpito in un percorso serio e professionale, senza costi, per facilitare l’ottenimento dei ristori e ridare fiducia a un tessuto produttivo duramente provato e che ha bisogno di ripartire immediatamente”, ha aggiunto Salvatore Lo Bue, Ceo di Ransomtax.



L’iniziativa si inserisce in una visione di responsabilità sociale d’impresa che Ransomtax porta avanti da anni, con particolare attenzione al territorio e alla restituzione di valore alla comunità locale.

“L’obiettivo non è solo affrontare l’emergenza, ma contribuire a creare le condizioni per una ripartenza economica concreta e sostenibile”, hanno concluso Lo Bue e Triolo.