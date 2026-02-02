 La ruota della fortuna di Gerry Scotti, è un 19enne del messinese l'ultimo campione

Alessandra Serio

lunedì 02 Febbraio 2026 - 20:18

Paolo è il primo a vincere il premio in denaro. Viene da Santa Domenica Vittoria sui Nebrodi

Messina – Sogna di diventare ingegnere il 19enne Paolo di Santa Domenica Vittoria. Intanto studia Ingegneria a Catania e diventa campione de La Ruota della Fortuna, il programma condotto da Gerry Scotti con Samira Lui in onda su Canale 5.

Il giovanissimo nebroideo ha vinto la puntata del 1 febbraio del fortunato serale Mediaset, portandosi a casa la bella cifra di 36.500 euro.

Malgrado la giovanissima età Paolo ha giocato in maniera determinata e brillante, tanto che il conduttore lo ha definito “giocatore esperto”. Ed è il primo concorrente del programma a portarsi a casa la vincita in denaro e non in gettoni d’oro, dopo il cambio del sistema relativo ai premi chiesto ed ottenuto proprio da Gerry Scotti.

Durante le giocate Paolo, davanti al tabellone, ha menzionato più volte diverse città della sua Sicilia e si è guadagnato la benevolenza del pubblico in studio e dei concorrenti per i suoi modi garbati.

