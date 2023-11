Akademia ai quarti di Coppa Italia. Costantino: "Era un obiettivo, siamo orgogliosi" - Tempostretto

Mentre prosegue l'ottimo cammino in campionato, domenica a Messina arriva la capolista Perugia, Akademia festeggia il primo traguardo raggiunto

MESSINA – La sesta vittoria stagionale di Akademia Città Di Messina, ottenuta al “PalaGeorge” contro la big Valsabbina Millenium Brescia, consente al club messinese di agganciare Busto Arsizio al secondo posto e di centrare, con due giornate di anticipo, la storica qualificazione ai quarti di finale di Coppa Italia.

Il primo appuntamento della coppa nazionalesi disputerà il 10 gennaio prossimo. La presenza delle peloritane è un risultato storico per il club messinese che, alla sua seconda partecipazione al campionato di serie A2, raggiunge un altro obiettivo di grande prestigio per tutto il territorio di Messina e provincia.

Costantino: “Attendiamo ora la designazione della sede”

I risultati di questa prima parte di stagione sono il frutto del lavoro incessante di una società che non trascura nulla dentro e fuori dal campo. “Siamo partiti davvero bene quest’anno – esordisce il presidente Fabrizio Costantino – Il primo traguardo era proprio quello di qualificarci per la nostra prima Coppa Italia; un obiettivo che è arrivato con due giornate di anticipo. Siamo veramente orgogliosi di quanto stanno facendo sia il nostro instancabile staff tecnico, che le nostre atlete. Insieme riescono sempre a studiare bene le nostre avversarie e a metterci quella cattiveria agonistica che serve in partite importanti di un campionato come la A2”.

Una qualificazione, quella ai quarti di finale di Coppa Italia, non trascurabile e che riempie di orgoglio il club ma anche tutto il territorio messinese: “Quando è iniziata la stagione, una delle competizioni a cui tenevamo maggiormente era proprio la Coppa Italia. Attendiamo ancora la notizia sulla designazione del campo e città dove si disputeranno le finali di A1 e A2 per questa stagione. Speriamo di poterci arrivare; il ruolino di marcia è complesso perchè nei quarti di finale saranno coinvolte le otto migliori formazioni della A2. Non abbiamo paura di nulla e andiamo avanti per la nostra strada, step by step, iniziando già a pensare alla prossima partita con Perugia; sarà una gara affascinante, con tanto pubblico che vorrà vedere le nostre atlete di questa stagione”.

Caselli, direttore generale: “Grande merito al coach Bonafede”

Anche per il direttore generale Antonio Caselli il successo di Brescia non è dovuto al caso: “Le ragazze hanno dato l’anima e hanno dimostrato di avere carattere; hanno disputato una partita semplicemente meravigliosa, dandoci una grande gioia”. Il match di cartello con la capolista Perugia si va ad incastonare in un percorso straordinario compiuto da Akademia: “In questo momento, voglio dare grande merito al coach, Fabio Bonafede. Intanto, ci siamo qualificati per la Coppa Italia e credo che, contro Perugia, il pubblico farà la sua parte”.

