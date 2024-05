Milazzo, fine settimana di mare in onore di San Francesco

In onore del patrono di Milazzo si terrà la “Veleggiata e Palio Marinaro delle Contrade” organizzata dal MuMa col patrocinio del Comune

MILAZZO – I festeggiamenti in onore del patrono di Milazzo San Francesco abbracciano il mare, come da tradizione, ma quest’anno coinvolgeranno diversi appassionati di vela e canottaggio grazie all’evento “Veleggiata e Palio Marinaro delle Contrade”.

L’evento, organizzato dal Museo del Mare di Milazzo con il patrocinio del Comune e dell’Area Marina Protetta, si terrà presso le acque antistanti la Marina Garibaldi alle 10.00 di sabato 4 maggio.

La partecipazione all’evento è gratuita e prevede la possibilità di presenziare con qualsiasi tipo di mezzo nautico. Dopo la benedizione del Rettore del Convento dei Minimi milazzesi, padre Saverio Cento, si terrà una sfilata delle varie imbarcazioni.

Alle 11.30 avrà il via, invece, il “Palio marinaro delle contrade” in cui si sfideranno gli equipaggi delle diverse contrade di Milazzo in una gara di “voga all’impiedi in avanti” su imbarcazioni a remi. Per la contrada vincitrice è prevista la realizzazione di un targa commemorativa, che sarà esposta presso il Castello di Milazzo nei locali del MuMa.