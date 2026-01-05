Akademia Messina, Freschi: “Buon approccio”. Ecco l’incastro per salvarsi

Il tecnico commenta la sconfitta contro Trentino. La situazione in classifica resta delicata, fondamentale vincere domenica contro il fanalino di coda Casalmaggiore

MESSINA – Per il Gruppo Formula 3 Messina la sconfitta subita in casa contro Itas Trentino ci può stare. Pesano semmai i punti non fatti e concessi a Marsala nel turno precedente, fortunatamente per Akademia le cugine marsalesi hanno ceduto nell’ultimo turno contro il Club Italia l’intera posta. Classifica del girone A di serie A2 che quindi lascia aperti tutti gli scenari con buone possibilità per le SuperGirls dello Stretto.

Freschi: “Continuiamo su questa strada”

Prima di analizzare la situazione in classifica riportiamo le parole di coach Matteo Freschi dal post partita contro Trentino: “Abbiamo affrontato la gara con uno spirito totalmente diverso rispetto a quella con Marsala. L’approccio alla gara è stato molto buono; l’abbiamo interpretata nella maniera in cui l’avevamo preparata, esprimendo un’ottima pallavolo. Ovviamente, era molto difficile tenere questo livello per tutta la gara. Il calo in questo momento, se prima lo pagavamo un pochino, adesso molto di più, per evidenti ragioni. Però, le ragazze quest’oggi hanno dato il loro massimo, dobbiamo continuare su questa strada, perché stiamo ritrovando, piano piano, quelle sensazioni che ci portano a sentirci bene in campo. Bisogna anche considerare che giocavamo contro Trento, una tra le squadre migliori e più forti del girone. Aver tenuto lo stesso livello di Trento per noi è un punto di soddisfazione e, soprattutto, testimonia il fatto che abbiamo difeso tanto”.

La situazione in classifica

Quando mancano due partite da giocare Gruppo Formula 3 Messina si trova al quinto posto, e ormai è fuori portata il quarto, a quota 16 punti. Appaiata a Concorezzo, vincente in casa di Roma, staccata a 14 Marsala, sconfitta dal Club Italia, e poi rientrerebbe ancora nella lotta il Club Italia a 13 punti. Concorezzo e Club Italia però hanno ancora una sola partita da giocare, osservando loro due gli ultimi turni di riposo nelle ultime due giornate.

Lo scenario in questo momento dice che dipende molto da Akademia Sant’Anna. Al momento mantiene il quinto posto, ultimo utile per giocare la poule promozione, che significherebbe essere certi della salvezza e quindi poter programmare la stagione in A2 da subito. Il quinto posto è certificato dal numero di vittorie in più rispetto a Concorezzo, sei contro cinque.

Nel prossimo turno potrebbero chiudersi i giochi visto che Messina sfiderà Casalmaggiore, all’ultimo posto in graduatoria, e potrebbe ottenere i tre punti che la manderebbero a quota 19 con sette vittorie. Concorezzo riposerà e sarebbe fuori dai giochi in quanto a parità di punti vincendo l’ultima della stagione regolare e con Akademia che non riportasse punti contro Melendugno in casa resterebbe valida la regola del guardare il numero di vittorie, solo 6 per Concorezzo. Storia simile per il Club Italia che con una partita in meno non potrebbe più raggiungere Messina, facendo al massimo 16 punti e 6 vittorie.

L’accesso se lo giocherebbe dunque con Marsala, che ha sciupato una grande opportunità in questa terzultima giornata e che nella penultima farà visita a Roma dove non sarà facile vincere. Mentre nell’ultima giornata si incrocerà contro Concorezzo e qui le squadre potrebbero togliersi dei punti a vicenda. Akademia Messina ha due punti di vantaggio al momento sulle marsalesi e deve gestirli intanto non sbagliando la sfida di domenica prossima buttando un occhio a quello che accadrà a Roma. Marsala potrebbe chiudere al massimo con 20 punti e sei vittorie. Messina ottenendo l’intera posta contro Casalmaggiore e cedendo anche al tiebreak contro Melendugno sarebbe salva.