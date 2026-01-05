 Reggio. OltreModa fa il pieno al Teatro Cilea

Reggio. OltreModa fa il pieno al Teatro Cilea

Redazione

Reggio. OltreModa fa il pieno al Teatro Cilea

Tag:

lunedì 05 Gennaio 2026 - 14:12

Con OltreModa, si è rafforzato un percorso sinergico di protesta alla vocazione turistica della nostra area metropolitana

REGGIO CALABRIA – “Abbiamo immaginato di iniziare il 2026 raccontando il nostro territorio in maniera diversa. OltreModa, è anche questo, con due giornate durante le quali, insieme a rappresentanti delle associazioni di categoria, del turismo, dell’economia, della cultura e del commercio, si è rafforzato un percorso sinergico di protesta alla vocazione turistica della nostra area metropolitana”. Così il vicesindaco metropolitano di Reggio Calabria, Carmelo Versace, intervenendo al Teatro Francesco Cilea, in occasione della serata conclusiva di ‘OltreModa’, un progetto promosso dalla Città metropolitana di Reggio Calabria per rilanciare l’immagine del comprensorio anche attraverso il settore e l’industria della moda.

“Per molto tempo – ha aggiunto – abbiamo declinato il nostro territorio in chiave turistica, sottovalutando un settore molto attivo e con professionalità di grande competenza, come quello della moda. Spesso ci siamo dimenticati che tra i più grandi stilisti mondiali, c’è stato Gianni Versace, un reggino ed un calabrese, che ha rivoluzionato l’alta moda, un artista di assoluto rilievo.

Anche per questo – ha evidenziato Versace – il sindaco Falcomatà ha deciso di intitolare a Gianni Versace il costruendo Museo delle Culture del Mediterraneo, il cosiddetto Museo del Mare progettato da Zaha Hadid, e che sarà il gioiello del nostro rinnovato waterfront cittadino”.

“Con la serata conclusiva di OltreModa, vogliamo mettere in mostra l’impegno di tanti professionisti ed aziende già affermate e giovani talenti che hanno scelto di restare nella nostra terra per lavorare nel settore della moda. Molti sono andati via, ma altri, per fortuna – ha concluso – stanno rientrando per contribuire alla crescita di questo territorio”.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Quest’anno il Natale da Naïma Griffe è un invito a lasciarsi sorprendere
Il fronte polare si blocca sul Mediterraneo, giovedì 8 arriva la prima neve sui Peloritani
Porto di Tremestieri. L’impresa: “Entro gennaio il via alla costruzione del molo foraneo”
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED