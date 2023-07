Akademia chiude il mercato ingaggiando Valeria Battista - Tempostretto

Un ultimo botto di mercato che regala a coach Bonafede la schiacciatrice/opposto Valeria Battista, nelle ultime due stagioni ha giocato in A1 con Busto Arsizio

MESSINA – Si completa il roster di Akademia con l’arrivo della tredicesima pallavolista. È Valeria Battista il grande colpo di chiusura del mercato che si regala Akademia Sant’Anna. Classe ‘01, 179 cm di altezza, l’atleta originaria di Legnano arriva a Messina con titolo e talento di uno dei migliori profili espressi dalla pallavolo giovanile nazionale negli ultimi anni. Impiegabile sia come schiacciatrice che come opposto, l’atleta lombarda completa una batteria offensiva che poteva già vantare profili di alta qualità, quali la statunitense Kelsie Payne nel ruolo di opposto e le posto 4 Jessica Joly, Aurora Rossetto e Giulia Felappi.

Atleta potente e dotata di grande elevazione, rappresenterà per coach Bonafede e le sue nuove compagne di squadra un punto di riferimento versatile e di indiscutibile valore. Un vero e proprio colpo che andrà ad alzare sensibilmente la portata offensiva di Akademia.

Il passato di Valeria Battista

Valeria inizia il suo percorso pallavolistico nella Volley Bergamo, esordendo a soli sedici anni in serie A1 e avendo, già alle spalle, due stagioni di B con lo stesso club. Cresce al fianco di atlete del calibro di Paola Cardullo, Ofelia Malinov e Myriam Sylla e, nella stagione 2018-19, entra a far parte del Club Italia, sempre in A1. Anche alla corte di coach Bellano, la Battista fornisce il proprio contributo: saranno quindici le sue presenze stagionali. Pronta ad un ruolo da protagonista assoluta, accetta le lusinghe di Montecchio in A2. Saranno due stagioni ad altissimo livello che la consacrano tra le migliori realizzatrici della seconda serie nazionale (47 le presenze per 578 punti a referto). Inevitabile il ritorno in A1, questa volta indossando la prestigiosa casacca della società bustocca, club con il quale scrive le pagine della sua storia sportiva recente.

Con le nazionali giovanili ricco il suo palmares: nel 2017 Medaglia d’Oro al Festival Olimpico della Gioventù Europea, Argento agli Europei e Oro ai Mondiali Under 18. L’anno successivo è protagonista di uno strepitoso Campionato Europeo Under 19, al termine del quale porta a casa l’Oro di squadra ed il titolo di migliore giocatrice della competizione. Conclude il suo percorso giovanile con la Nazionale Azzurra Under 20 regalandosi un altro Argento nel 2019.

Roster Akademia 2023/2024

Di seguito tutti i movimenti ufficiali comunicati dalla società ad oggi:

In entrata

Palleggiatore: Giulia Galletti, Ilaria Michelini.

Opposto: Kelsie Payne, Valeria Battista.

Schiacciatrice: Jessica Joly, Aurora Rosssetto, Giulia Felappi.

Centrale: Melissa Martinelli (conferma), Valentina Mearini (conferma), Greta Catania (conferma), Dalila Modestino.

Libero: Sara Ciancio (conferma), Mariana Maggipinto.

In uscita

Palleggiatore: Margherita Muzi, Valentina Brandi.

Opposto: Aurelia Ebatombo, Barbara Varaldo.

Schiacciatrice: Madelyn Robinson, Giorgia Silotto, Valentina Martilotti.

Libero: Giorgia Faraone, Michela Pisano.

