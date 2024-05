Messina. Solennità della Madonna della Lettera, un percorso spirituale e culturale per la città

I messinesi si preparano alla festa della Patrona. Sabato 25 l'inizio della Novena. Domenica concerto in cattedrale, venerdì 31 maggio la "Notte Mariana"

di Carmelo Caspanello

MESSINA – Sabato 25 maggio 2024 segnerà l’inizio della novena in preparazione alla solennità di Santa Maria della Lettera, un evento che riveste un’importanza particolare per il popolo messinese, profondamente devoto alla Vergine Maria invocata con il titolo della “Lettera”. Questa devozione, radicata nella storia e nella cultura della città, rappresenta un’occasione per i fedeli di rinvigorire la propria fede attraverso momenti di grazia e riflessione.

La novena, che durerà nove giorni, sarà inaugurata con una serie di celebrazioni liturgiche e iniziative culturali volte a preparare spiritualmente la comunità per la festa della Patrona dell’arcidiocesi. Il primo giorno, sabato 25 maggio, sarà caratterizzato da un’importante catechesi mariana tenuta dal biblista mons. Giuseppe Costa nella cattedrale, seguita in serata dall’inaugurazione di una esposizione di stendardi mariani presso la parrocchia di Santa Caterina Vergine e Martire. Domenica 26 maggio, la Cattedrale ospiterà il concerto per coro e orchestra “Vergine Cattedrale del Silenzio”, diretto dal maestro don Fabio Massimillo. Questo evento musicale promette di essere un momento di intensa partecipazione emotiva e spirituale per tutti i presenti. Un altro evento di rilievo si terrà venerdì 31 maggio, quando le chiese centrali della città saranno animate dalla “Notte Mariana”. Promosso dal Centro Interconfraternale Diocesano, questo evento offrirà una ricca serie di attività che culmineranno in una notte di preghiera, meditazione e celebrazioni.

Il culmine della novena sarà lunedì 3 giugno, giorno della solennità di Santa Maria della Lettera. In questa occasione, l’arcivescovo mons. Giovanni Accolla sarà affiancato dall’abate ordinario dell’abbazia territoriale di Monte Oliveto Maggiore, don Diego Gualtiero Rosa, che presiederà la Messa Pontificale. Nel pomeriggio avrà luogo la processione. Questo solenne momento di celebrazione unirà la comunità in preghiera e riflessione, offrendo una testimonianza di fede e devozione alla Vergine Maria. La solennità di Santa Maria della Lettera rappresenta per Messina non solo una ricorrenza religiosa, ma anche un’opportunità per rafforzare i legami comunitari e rinnovare il senso di appartenenza alla tradizione spirituale della città. I giorni di novena e le celebrazioni culminanti nella solennità offriranno ai fedeli momenti preziosi di introspezione e comunione, rendendo omaggio alla loro amata Patrona.