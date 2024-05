Cocaina sullo Stretto: coppia di giovani corrieri incastrata con 5 kg di droga

Arrestati i due corrieri a bordo dell'auto diretta in Sicilia, fermata dalla Gdf

MESSINA – Ancora un duro colpo al narcotraffico da parte della Guardia di Finanza di Messina. I finanzieri del comando provinciale, nel corso dei consueti controlli ai mezzi in transito sullo Stretto, hanno sequestrato circa 5 kg di cocaina, abilmente occultata all’interno di un’autovettura diretta in Sicilia. I due corrieri, a bordo dell’auto con la loro famiglia, sono stati arrestati.

L’intervento delle Fiamme Gialle. L’operazione è stata portata a termine dal Gruppo di Messina, che ha sottoposto a controllo un’auto guidata da un giovane siciliano originario di Ragusa. A bordo viaggiavano la moglie e i loro tre figli minorenni. Alla vista delle unità cinofile, prezioso strumento nella lotta ai reati di droga, il conducente ha prontamente esibito ai finanzieri una sigaretta artigianale contenente hashish.

Insospettiti dalla circostanza, i militari hanno deciso di approfondire il controllo, ispezionando accuratamente l’auto. Il fiuto del cane antidroga Urban, già protagonista di recenti operazioni simili, ha permesso di individuare 5 kg di cocaina.

Arresti e indagini in corso. Sulla base delle risultanze investigative, i due coniugi sono stati tratti in arresto e condotti presso la casa circondariale di Gazzi, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Messina. Il provvedimento cautelare è stato adottato nella fase delle indagini preliminari e, pertanto, gli indagati sono da presumersi innocenti fino alla sentenza di condanna definitiva, che ne accerterà la responsabilità all’esito del processo che si svolgerà con il contraddittorio della difesa davanti a un giudice terzo e imparziale. L’operazione conferma l’importanza del territorio peloritano come snodo dei traffici illeciti verso l’isola e testimonia l’impegno profuso dalla Guardia di Finanza di Messina e dalla locale Procura Distrettuale nella lotta al narcotraffico, fenomeno che rappresenta una delle principali fonti di sostentamento per le organizzazioni criminali, anche di stampo mafioso.

