Akademia chiude la pool con una sconfitta, Mondovì espugna il PalaRescifina

Partita con qualche rammarico in casa Messina, vedi per il secondo set perso con set point non sfruttato. La squadra di casa era già proiettata ai playoff

MESSINA – Akademia Città di Messina chiude nel peggior modo possibile la pool promozione, sconfitta in casa, ed è la prima volta in questa seconda fase di campionato, contro Mondovì. La formazione cuneese è dunque l’unica ad aver espugnato le mura amiche di Akademia in questa seconda parte del campionato. Partita odierna aperta dall’esibizione al PalaRescifina di Rosa Chemical, ma i punti persi non sono un problema visto che le ragazze care al presidente Costantino erano già certe del terzo posto e non potevano più ambire al secondo. Nella semifinale playoff sfiderà Talmassons che col risultato che sta maturando contro Montecchio sorpassa Macerata (sconfitta ieri a Busto Arsizio) in classifica, nei precedenti in stagione regolare una vittoria per parte, a Messina in quattro set e in trasferta sconfitta al tiebreak.

Un po’ di rammarico rimane per la sconfitta perché i primi due set sono stati punto a punto e le padrone di casa hanno anche avuto un set point sul 24-23 prima di cedere ai vantaggi. Nel terzo poi Mondovì ha preso leggermente il largo e la reazione di Akademia non è arrivata. Probabilmente, come aveva accennato Bonafede qualche settimana fa, la squadra in questi giorni era proiettata già ai playoff con un richiamo anche di preparazione fisica che avrà inciso sulle ultime due partite in cui Akademia non ha ottenuto punti.

La formazione di casa si schiera con Galletti-Payne sulla diagonale palleggiatore-opposto, schiacciatrici Rossetto e Battista, centrali Modestino e Martinelli con Maggipinto libero. Risopnde coach Basso con Allasia al palleggio e Decortes suo opposto, Lux e Grigolo in posto 4, centrali Riparbelli e Farina con libero Lapini. Sulla panchina peloritana anche Greta Zangrandi, classe ’09, come secondo libero. Giornata non delle migliori per l’attacco di Akademia dove solo capitan Martinelli va in doppia cifra con 11 punti.

Akademia Città di Messina – Mondovì 0-3

Risultato finale: 23-25, 24-26, 21-25.

Durata: 24′, 26′, 22′.

Mvp: Clara Decortes, opposto di Mondovì.

Arbitri: Sergio Pecoraro & Giorgia Spinnicchia.

Akademia: Battista 7, Martinelli 11, Catania 6, Ciancio 0, Modestino 4, Felappi ne, Mearini ne, Payne 5, Joly 7, Rossetto 5, Maggipinto 0, Galletti 2, Michelini 0, Zangrandi ne.

Allenatore: Fabio Bonafede. Assistente: Flavio Ferrara.

Mondovì: Alassia 4, Lux 16, Marengo ne, Coulibaly 1, Lapini 0, Farina 9, Pizzolato ne, Grigolo 5, Riparbelli 3, Tellone 0, Decortes 15, Manig ne.

Allenatore: Claudio Basso. Assistente: Raffaele Grasso.

Articoli correlati