Akademia chiude la pool in casa contro Mondovì. Bonafede: “Gara senza pressioni”

MESSINA – Giornata intensa quella di domani che chiuderà la pool promozione di Akademia Città di Messina, dalle ore 11 il Volley Village S3 con dimostrazioni di Sitting Volley. Poi alle 15 nel prepartita della gara lo showcase di Rosa Chemical, dalle 16 poi spazio al campo e alle atlete di coach Bonafede che, in una partita ininfluente ormai per la classifica, proveranno a vendicarsi della sconfitta subita all’andata da Mondovì.

Le “pumine” di coach Basso, dopo la qualificazione alla pool ottenuta al termine della stagione regolare, non sono riuscite a recuperare il margine di distacco dalla 5ª posizione, l’ultima utile per accedere alla fase successiva, pur rivestendo nelle nove gare sin qui disputate il ruolo di autentica scheggia difficile da gestire e domare. Ne è prova l’ottimo rendimento interno (superate Talmassons, Messina, Busto e Perugia), cui però non è corrisposto un altrettanto brillante cammino lontano dal “PalaManera” (solo due punti dal tie-break con Como). Un solo precedente tra le due formazioni, quello dell’andata in cui prevalsero le monregalesi al tie-break. Nessuna ex dell’incontro.

“Domani sarà una gara di preparazione alla fase playoff e senza pressioni – dichiara coach Fabio Bonafede – La nostra classifica è già delineata, ma proveremo a fare le cose meglio possibile senza finalizzarle alla partita in sé ma alla preparazione per l’inizio dei playoff. Come sempre, proveremo a metterci grande mentalità per portare a casa un risultato positivo innanzi al nostro pubblico. La priorità sarà quella di fare un passo in più che ci prepari per la prossima fase”.

I numeri di Mondovì

Migliore realizzatrice e Top Spiker assoluta di tutta la A2, l’opposto bergamasco Clara Decortes con 544 punti (498 in attacco, 24 muri e 22 ace); dietro di lei, la posto 4 americana Kristin Lux con 297 (243 in attacco, 29 a muro e 25 ace), 16° posto in classifica Top Acers. Attesa per vedere in azione la centrale Alice Farina (il papà è originario di Milazzo); per lei una stagione da ricordare con l’attuale 7° posto in classifica Top Blocker (a farle compagnia anche l’altra centrale Chiara Riparbelli al 20° posto) e, in generale, un rendimento da menzione di merito. 7a posizione, ma in Top Receivers, anche per il libero Agata Tellone con il 44,79 % di perfette.

Con gli ingressi in griglia playoff già definiti, resterà da capire soltanto gli accoppiamenti delle semifinali. Busto se la vedrà con la 5a classificata (al momento Talmassons), Messina con la 4a (se non cambierà nulla, Macerata). Negli altri incontri spazio ai saluti, tra addii e arrivederci.

Questi gli altri incontri del quinto turno di ritorno della Pool Promozione: Busto Arsizio-Macerata, Perugia-San Giovanni in M.no, Como-Cremona, Talmassons-Montecchio

La classifica: Perugia 69, Busto Arsizio 63, Messina 59, Macerata e Talmassons 55, Como 49, Cremona 47, San Giovanni in M.no 45, Mondovì 43, Montecchio 35.

Come assistere alla gara

Alla gara di sabato 30 marzo, diretta dalla coppia arbitrale Sergio Pecoraro e Giorgia Spinnicchia, si potrà assistere dal vivo in una delle seguenti modalità:

abbonamento alla stagione agonistica 2023/2024;

acquistando online il mini-abbonamento per gli eventi dell’Akademia Sport and Music (giorno 30 Marzo e 7 Aprile) all’indirizzo;

acquistando online il biglietto per il singolo evento;

nei punti vendita Posto Riservato o direttamente al botteghino del “PalaRescifina” a partire dalle ore 12 di sabato.

