Taormina, si spaccia per un’altra coi Cc: arrestata

Il bilancio dei controlli dei Carabinieri nella riviera jonica in occasione della Festa della Liberazione

TAORMINA – Fermata dai carabinieri, una donna al volante si è spacciata per un’altra, forse nella speranza che i militari non approfondissero il controllo e non si accorgessero che non poteva entrare a Taormina. Un espediente che non ha ingannato la pattuglia: la donna, che aveva il divieto di dimora nel comune di Taormina appunto, è stata fermata. Il giudice, convalidato l’arresto, le ha concesso i domiciliari per aver fornito false generalità.

Il bilancio dei controlli nel giorno della Liberazione

L’arresto è scattato il 25 aprile scorso quando, in occasione dell’inizio del lungo ponte festivo coincidente con la Festa della Liberazione, la Compagnia di Taormina ha aumentato i controlli lungo le strade di tutto il territorio di competenza.

Conducenti pericolosi

Il bilancio dei controlli è di oltre 70 messi e più di centro persone controllate. Troppi gli automobilisti multati per mancato uso delle cinture di sicurezza, mentre soltanto una persona è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza: era al volante visibilmente ubriaco, come certificato anche dall’etilometro.

Durante il servizio, infine, due uomini sono stati arrestati su ordinanza. Uno è stato accompagnato in carcere per scontare la condanna a 6 anni e 8 mesi per bancarotta fraudolenta, mentre all’altro è stato notificato un ordine di arresto ai domiciliari per la condanna a 3 anni e 8 mesi per estorsione.