Akademia cade in casa della capolista Perugia. Bonafede: “Non eravamo al massimo”

Una sconfitta per tre set a zero che non permette di aggiungere punti in classifica, si ferma a otto la striscia di vittorie consecutive delle messinesi

PERUGIA – Al Pala Barton di Perugia Akademia torna a perdere un match. È la prima sconfitta del girone di ritorno, interrotta una striscia di sette vittorie in campionato, otto aggiungendo i quarti di Coppa Italia a Macerata di qualche giorno fa. Per Città di Messina l’ultima volta che aveva perso, contro Busto Arsizio fuori casa, era il 22 novembre scorso. In classifica le messinesi non aggiungono punti restando ferme a 38 lunghezze in terza posizione nel girone. A differenza dell’andata, dove Perugia aveva concesso i vantaggi nel secondo parziale, Akademia non è riuscita stavolta nemmeno in questo e ha raccolto meno punti. Da capire anche se la terza partita in appena sei giorni, e il fatto di aver stravolto la settimana tipo restando in centro Italia, abbia inciso in negativo nell’ambiente Città di Messina.

Nella formazione di partenza coach Bonafede conferma Galletti al palleggio e Payne opposto, schiacciatrici Rossetto e Battista, centrali Martinelli e Modestino con Maggipinto libero. Risponde coach Giovi con Ricci-Montano sulla diagonale palleggiatore-opposto, schiacciatrici Traballi e Kosareva, centrali Bartolini e Cogliandro con Sirressi libero. A partita conclusa si può tranquillamente dire che Perugia dimostra di essere capolista con merito e, ancora in questo momento, più forte di Akademia che non è riuscita a fare il solito gioco a muro. Questo evidenziato sia dai numeri delle centrali a fine match, otto in tutto con Modestino che da sola nelle recenti uscite era andata in doppia cifra, sia dal fatto che tutte e quattro sono entrate in campo per provare a cambiare le sorti del match.

Dalla parte di Perugia invece Ricci ha servito al meglio le compagne, la pallegiatrice perugina è stata indicata la migliore in campo, con Montano e Traballi che a tratti sono state devastanti come Kosareva, con il suo servizio in particolare è stata più che una spina nel fianco della ricezione peloritana. Le tre attaccanti appena citate sono tutte sopra la doppia cifra, ma anche le centrali Bartolini (10) e Cogliandro (8) fotografano l’ottima partita in attacco della squadra di coach Giovi. Akademia, spiace dirlo, per una volta ha subito un trattamento uguale a quello che ultimamente riservava alle avversarie. Sarà una lezione da imparare in vista della sfida di settimana prossima contro Busto Arsizio, quando Akademia tornerà a casa al PalaRescifina per concludere la stagione regolare contro la seconda in classifica.

Così coach Bonafede nel post partita: “Abbiamo affrontato una grande squadra, ma noi non eravamo al massimo. È stata una settimana difficile per impegni in campo e lunghe trasferte. Puntavamo ad uscire da Perugia con un risultato e non ci siamo riusciti. Nulla cambia in chiave playoff: li abbiamo raggiunti e ora viviamo di partita in partita”.

Bartoccini-Fortinfissi Perugia – Akademia Città di Messina 3-0

Partita equilibrata nelle prime fasi con Akademia che nonostante vada sotto 6-4 riesce a reagire portandosi a sua volta avanti con break sul 6-8. Perugia però si affida ai palloni che Ricci serve a Montano e le padrone di casa tornano avanti per 12-10 costringendo coach Bonafede al time out. Con Kosareva al servizio per Perugia Città di Messina soffre in ricezione e in poco tempo la capolista è in controllo sul 19-11. Coach Bonafede tenta la carta Ciancio in seconda linea, ma gli attacchi di Montano e Traballi mantengono avanti le locali che festeggiano il primo parziale dopo l’errore di Payne sul 25-16.

Nel secondo Akademia prova a partire meglio (2-5) ma Perugia comincia a macinare gioco e si porta avanti 12-9, time out a questo punto per Bonafede. Al rientro le ragazze messinesi replicano e sorpassano sul 14-15, costringendo al time out stavolta coach Giovi. Si arriva al 18 pari in equilibrio ma purtroppo per Akademia al servizio c’è Kosareva che nuovamente mette in crisi la ricezione di Messina. Sul 21-18 murata Payne da Bartolini ed è un po’ il punto decisivo. Akademia non riuscirà a rientrare cedendo il parziale per 25-22.

Messina chiamata a rincorrere ad inizio terzo set, da 3-1 ritrova la parità sul 6-6. Poco dopo Perugia allunga 11-8 grazie ai punti delle solite Montano e Traballi, Akademia prova a riavvicinarsi a meno uno con Catania, ma le locali allungano in modo deciso sul 18-13. Akademia non riesce a reagire anche perché Perugia attacca furiosamente e quando difende è molto solida. Si arriva alle fasi finali con Montano che fissa il massimo vantaggio, +7, con l’ace sul 23-16. Il match point arriva su errore in battuta di Mearini sul 24-18, Catania in fast annulla il primo. Su ricezione lunga di Perugia Messina prova ad annullarne un secondo, ma Ricci contrasta sopra la rete e manda il pallone a terra nel campo di Messina.

Tabellino

Risultato finale: 25-16 25-22, 25-19.

Durata 22’, 27’, 25′.

Arbitri: Claudia Lanza e Giorgia Adamo.

Perugia: Messaggi 0, Traballi 10, Atamah ne, Sirressi 0, Lillacci ne, Viscioni ne, Ricci 3, Braida 0, Bartolini 10, Montano 13, Cogliandro 8, Turrini ne, Kosareva 10.

Allenatore: Andrea Giovi. Assistente: Guido Marangi.

Akademia: Battista 7, Martinelli 0, Catania 5, Ciancio 0, Modestino 1, Felappi ne, Mearini 2, Payne 14, Joly 2, Rossetto 3, Maggipinto 0, Galletti 2, Michelini ne.

Allenatore: Fabio Bonafede. Assistente: Flavio Ferrara.

