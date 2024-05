15 gatti uccisi al rifugio, interrogazione urgente di Russo

Il consigliere del Pd scrive al sindaco e all'assessore Minutoli: "Si accertino eventuali responsabilità comunali"

MESSINA – “Ho presentato una interrogazione urgente al sindaco e al competente assessore per chiedere di fare urgente e immediata chiarezza sulla carneficina di gatti che la scorsa notte è stata effettuata presso il rifugio Don Blasco. E per capire cosa voglia fare il Comune per assumersi le proprie responsabilità di tutela e difesa dei gatti randagi che per legge spetta al Comune stesso. Triste e penosa, questa vicenda. Che necessita di attenzione assoluta. Da come trattiamo gli esseri in difficoltà, si capisce a che grado di civiltà siamo. E questa pagina triste ci dice che siamo messi malissimo”. Così il consigliere comunale Alessandro Russo, del Partito democratico, spiega le ragioni dell’interrogazione urgente a Basile e Minutoli in relazione alle morti improvvise di una quincina di gatti nella zona dell’ex macello.

Alessandro Russo

“Si accertino eventuali responsabilità comunali”

Osserva Russo: “Dalla comunicazione sul canale social del Rifugio “Don Blasco” viene riferito che l’accesso alla struttura del rifugio sarebbe possibile attraverso un cancello laterale, posto in via Santa Cecilia, chiuso con catena e lucchetti. E le cui chiavi, testualmente, “sono in possesso di qualche referente del Comune di Messina”. Al riguardo. si ricorda che la legge attribuisce all’ente locale comunale la competenza e la responsabilità della cura e della tutela degli animali randagi, in maniera tale che ne sia assicurata la sopravvivenza e in generale il rispetto e la dignità, oltre che una sistemazione che possa consentirne il riparo e il controllo”.

E ancora: “Di conseguenza, si ritiene della massima urgenza comprendere se nella vicenda si possano configurare responsabilità dell’amministrazione comunale, dirette o indirette — come a titolo di esempio, una potenziale culpa in vigilando da parte dei servizi competenti — nei tragici fatti della scorsa notte”. Evidenzia il consigliere del Pd: “La priorità è assicurare agli animali randagi, gatti e cani, affidati alla responsabilità dell’ente comunale, sistemazioni sicure e idonee alla loro sopravvivenza in sicurezza e in dignità”.

L’immagine è di repertorio.