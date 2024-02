Akademia Città di Messina ora prepara lo sprint finale

Dopo la domenica di pausa la formazione peloritana sarà impegnata ogni domenica fino a Pasqua. Sei partite per centrare i playoff

MESSINA – Campionato in pausa domenica scorsa, si giocavano le finali di Coppa Italia a Trieste, quell’evento che Messina puntava a ospitare e che Akademia avrebbe voluto vivere da protagonista, la corsa della formazione di coach Bonafede invece si è fermata in semifinale, non con poche polemiche a seguire.

Tornando al campionato però Città di Messina ora non dovrà più giocare turni infrasettimanali che, con le trasferte della Serie A2 non certo vicine, hanno creato difficoltà al gruppo. Squadra che comunque dopo la sfida di Macerata si è ripresa quel terzo posto della pool promozione, alle spalle di Perugia e Busto Arsizio che già avevano chiuso davanti alle peloritane nel girone A.

Le prossime partite di Akademia

Akademia Città di Messina tornerà in campo domenica pomeriggio in trasferta a Mondovì. La formazione piemontese sembra una preda facile, visto che occupa l’ultimo posto della pool, ma coach Bonafede ha messo un po’ le mani avanti nel post partita con Macerata spiegando che è un campo caldo, lasciando passare il paragone con San Giovanni in Marignano dove Akademia ha trovato fin qui l’unica sconfitta della seconda parte di stagione.

Superata la trasferta di Mondovì il mini girone d’andata sarà concluso e resteranno cinque partite da (ri)giocare a campi invertiti contro le cinque formazioni del girone B. Al termine di questa seconda fase Akademia potrebbe avere la possibilità di giocarsi i playoff promozione, traguardo che è diventato il prossimo obiettivo da raggiungere.

Nella pool come detto fin qui tre vittorie, sempre a punteggio pieno ma sempre cedendo un set, e una sola sconfitta netta in cui le ragazze care al presidente Costantino non sono riuscite a vincere neanche un parziale. In compenso l’unico set tirato ai vantaggi contro Macerata l’ha conquistato Akademia, segno che quando approccia bene la partita poi è difficile batterla. Un cammino condito anche di due set vinti in modo molto netto, il quarto contro Montecchio 25-8 e il terzo in trasferta a Cremona 25-11, che dimostrano come questa squadra quando si esprime al massimo è devastante.

La matematica certezza per i playoff

Provando a fare un po’ i conti Città di Messina per qualificarsi ai playoff deve terminare almeno in quinta posizione. Ovviamente per chi avrà un piazzamento migliore ci sarà la possibilità di giocare la bella dell’eventuale serie in casa. Ricordiamo che la prima è promossa direttamente, mentre i playoff si giocano per chi si qualifica dal secondo al quinto posto.

Al momento Perugia è prima a 61 punti, con un piede in A1, segue Busto Arsizio a 55, poi Akademia a 49, Macerata a 46 e Cremona a 44. La corsa per avere la certezza dei playoff va quindi fatta su San Giovanni in Marignano e Talmasson seste a pari punti a 41, ovviamente però la speranza è che Città di Messina si qualifichi nella posizione migliore possibile.

Considerando che restano da giocare sei partite ci sono potenzialmente 18 punti in palio, quindi le squadre che partono da 41 potrebbero arrivare al massimo a 59. Akademia quindi deve conquistare 11 punti che equivalgono a vincere tre partite a punteggio pieno e una al tiebreak, oppure se fossero tre sconfitte due dovrebbero arrivare al quinto set.

Va però considerato che San Giovanni in Marignano dovrà giocare contro Perugia (due volte) e Busto Arsizio, in più lo scontro diretto a Messina, quindi facendo corsa su di questa squadra i punti da raggiungere per la certezza potrebbero essere molti meno da conquistare. Più complicato invece il discorso con Talmassons che provenendo dallo stesso girone di Akademia non sfiderà più né le messinesi e neanche le corazzate Perugia e Talmassons. Un momento buono per riguardare la classifica per vedere se la matematica ci favorisce sarà quando mancheranno tre giornate, quindi dopo il prossimo 10 marzo.

