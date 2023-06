Akademia conferma la centrale romana Melissa Martinelli - Tempostretto

Miglior giocatrice nella vittoria che ha salvato l'Akademia Melissa Martinelli giocherà per Messina anche nella prossima stagione

MESSINA – Continua a prendere forma l’Akademia Sant’Anna in vista della prossima stagione di Serie A2 di pallavolo. La conferma del tecnico Bonafede era già certa, dopo il colpo nel ruolo di opposto di Payne arriva la prima conferma tra le protagoniste della passata salvezza: la centrale Melissa Martinelli rimane in riva allo Stretto.

Il club messinese, infatti, ufficializza l’accordo con la giocatrice romana classe 1993 e mette un altro importantissimo tassello nella costruzione del roster. L’esperta centrale, che indossa il numero due, era arrivata lo scorso 20 dicembre, dal Vallefoglia in Serie A1 dove giocava.

I numeri con Akademia

Un finale di campionato da protagonista, da quando è arrivata ha sempre giocato e partendo nello starting six. Tutto il girone di ritorno, 10 partite, e tutta la poule salvezza. In totale 198 punti una media di 7,2 in stagione regolare e si 10,5 in post season. Per 8 volte è andata in doppia cifra e nella partita che ha chiuso la stagione è stata autentica trascinatrice con 16 punti realizzati, suo miglior score in precedenza era arrivata due volte a 15, venendo nominata mvp del match.

La centrale romana si è messa in evidenza non solo per la concretezza in attacco ma, soprattutto, per la grandissima efficacia a muro. I dati della Lega Volley la vedono, con 71 “block”, tra le prime 10 in questo fondamentale di tutta la Serie A2.

Melissa Martinelli ha dimostrato grande attaccamento alla maglia ed un feeling importantissimo con coach Fabio Bonafede, fattori che hanno determinato la conferma e l’accordo reciproco per proseguire l’avventura a Messina, in vista di una nuova stagione di Serie A2 di alto livello.

Il curriculum di Martinelli

Prima ancora 3 stagioni consecutive a Macerata in A2 (club con il quale ha conquistato la promozione in A1 ed una Coppa Italia di Serie A2) e, sempre nella seconda serie nazionale tanti campionati con le maglie di Brescia, Trentino, Filottrano, Sala Consilina e Montichiari.

