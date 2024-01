Akademia da sogno, supera a domicilio Macerata e vola in semifinale di Coppa Italia

Città di Messina schianta la prima dell'altro girone e manda un grande segnale. Ottava vittoria consecutiva, ora si resta in centro Italia per sfidare Perugia domenica

MACERATA – Prima storica volta in Coppa Italia per l’Akademia Città di Messina, che al Banca Macerata Forum compie un’impresa. Superata più che nettamente in tre set la formazione locale, anche attuale prima in classifica del girone B di Serie A2, e si guadagna l’accesso alle semifinali. Il 24 gennaio si troverà di fronte Busto Arsizio che ha superato 3-0 Cremona e dovrà disputare un’altra trasferta lontano da casa in gara secca per giocarsi l’accesso alla finalissima.

Una sfida in cui la formazione di Akademia non ha mai perso la calma nonostante sia nel primo che nel secondo parziale sia andata sotto di qualche punto. Città di Messina Ha sempre reagito e contro sorpassato le avversarie. Un po’ di vecchi fantasmi potevano tornare alla fine del secondo parziale, quando da 22-24 le siciliane si sono viste annullate due set point. Macerata aveva anche sorpassato, ma ai vantaggi ha prevalso con maturità la squadra giallorossa. Nel terzo partita ancora più in discesa con cinque punti di massimo vantaggio nelle fasi finali (14-19) e coach Bonafede non ha avuto neanche bisogno di chiamare il time out a sua disposizione.

Si inizia con coach Saja che manda in campo le locali con Bonelli-Stroppa sulla diagonale palleggiatore opposto, schiacciatrici Vittorini e Fiesoli, centrali Civitico e Mazzon con Bresciani libero. Risponde coach Bonafede confermando lo starting six della sfida contro Brescia: Galletti al palleggio con Payne suo opposto, nel ruolo di schiacciatrici Battista e Joly, centrali Modestino e capitan Martinelli con Maggipinto libero. Già nel primo set Città di Messina opera il cambio Joly per Rossetto, che poi non lascerà più il campo, con Ciancio chiamata a dare una mano in difesa subentrando a Battista nella fasi finali di secondo e terzo set.

Buono il rendimento di Rossetto subentrata con 8 punti, ma ancora una volta, come qualche giorno fa contro Brescia, Battista (16), Payne (17) e Modestino (14) in doppia cifra e a tratti devastanti nei rispettivi ruoli. Oltre al traguardo prestigiosissimo e all’orgoglio di vincere in una piazza storica questa partita svela a tutta Italia la reale forza di Akademia, che conquista l’ottava vittoria consecutiva tra campionato e Coppa Italia, perché ha superato la prima dell’altro girone con una facilità estrema. In realtà tutte e quattro le squadre del girone A hanno superato le quattro del girone B segno probabilmente che il girone in cui Akademia sta lottando ha al suo interno squadre più attrezzate. Città di Messina che, con un grande sforzo economico, resterà nel centro Italia fino a domenica quando andrà a giocare in casa di Perugia la penultima giornata di stagione regolare, la formazione umbra è stata l’unica a cedere un set nel suo quarto di finale vinto contro San Giovanni in Marignano.

Cbf Balducci Hr Macerata – Akademia Città di Messina 0-3

Primo punto di Akademia firmato da Payne che trova il break per l’iniziale 0-2. Macerata reagisce subito e con un contro parziale di 5-1 si porta avanti costringendo coach Bonafede al time out immediato, l’unico del parziale visto che in Coppa Italia se ne può chiamare uno soltanto. Al rientro Payne e Battista rimettono in corsa Akademia sul 5-5, Macerata però con un altro scatto in avanti sale 11-7, Bonafede toglie Joly per Rossetto. Città di Messina chiamata all’inseguimento che avviene con un contro parziale di 1-5 che riporta il risultato in parità sul 12-12. Il sorpasso delle siciliane arriva sul 16-17, ma dal 19 pari i quattro punti consecutivi di Akademia, tra cui due muri di Martinelli, permettono a Messina di arrivare poco dopo a conquistarsi quattro set point, alla seconda occasione chiude Modestino con un muro vincente.

Inizio del secondo set equilibrato con Macerata che tenta una prima fuga sul 5-3, subito ripresa la formazione di casa ha maggior fortuna grazie al muro di Civitico e l’attacco di Stroppa che valgono il 10-7 su cui coach Bonafede ferma il gioco utilizzando il suo time out. Al rientro altro contro parziale di Akademia di 1-7, muro e fast di Modestino e l’ace di Rossetto costringono sull’11-14 coach Saja al time out per le marchigiane. Al rientro dopo una fase di scambi serrati Macerata prova a riavvicinarsi (15-16) ma Akademia con un nuovo sprint si porta sul 16-20 con la schiacciata chirurgica di Rossetto. Presa di mira Battista che subisce l’ace di Vittorini per il 19-20, coach Bonafede la toglie per Ciancio, ottima ricezione della numero quattro di Messina e poi Payne inchioda evitando l’aggancio delle locali che però arriva sul 22 pari. Ancora una volta Payne rimette avanti le sue, Battista poi regala due set point con una schiacciata perentoria. Vittorini annulla il primo schiacciando su Modestino in seconda linea, poi la fast di Mazzon cancella anche il secondo e si va ai vantaggi. Stroppa batte il muro di Messina, ma il set point di Macerata è cancellato da Payne. Errore di Vittorini che regala la terza palla set a Messina, stavolta chiude con un attacco devastante di Payne.

Il terzo parziale inizia con Rossetto nuovamente preferita a Joly nel sestetto. Dopo una prima fase equilibrata Payne e Battista regalano il break a Messina sul 4-6, massimo vantaggio sul 5-8 ma Stroppa e Fiesoli impattano per Macerata che poi opera il sorpasso con break 10-8, cinque punti consecutivi con Vittorini in battuta. Città di Messina non si scompone e con Rossetto in battuta torna in partita sul 12-12 e poi contro sorpassa con il punto di Battista e il muro di Modestino. Battista firma il 14-17 e coach Saja decide di sfruttare il time out a propria disposizione, al rientro massimo vantaggio per Messina che si invola sul 14-19. Nonostante Macerata impieghi tutte le energie non si riavvicina nel punteggio e il muro vincente di Rossetto vale il 19-23, Battista poi mette a terra la palla che vale il match point. L’errore di Bolzonetti regala il passaggio del turno a Messina.

Selfie finale per festeggiare la vittoria

Tabellino

Risultato finale: 21-25, 25-27, 20-25.

Durata: 28′, 29′, 23′.

Mvp: Valeria Battista.

Arbitri: Ruggero Lorenzin e Antonio Testa.

Macerata: Bresciani 0, Vittorini 7, Bolzonetti 0, Masciullo ne, Morandini ne, Bonelli 1, Mazzon 10, Quarchioni ne, Busolini ne, Korhonen ne, Fiesoli 11, Civitico 11, Stroppa 5.

Coach: Stefano Saja. Assistente: Michele Carancini.

Akademia: Battista 16, Martinelli 7, Catania ne, Ciancio 0, Modestino 14, Felappi ne, Mearini ne, Payne 17, Joly 0, Rossetto 8, Maggipinto 0, Galletti 0, Michelini ne.

Allenatore: Fabio Bonafede. Assistente: Flavio Ferrara.

I risultati dei quarti di finale

Perugia – San Giovanni in M.no 3-1

Talmassons – Montecchio 3-0

Akademia – Macerata 3-0

Busto Arsizio – Cremona 3-0