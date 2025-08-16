Akademia Gruppo Formula 3. La nuova squadra a Messina e il via agli allenamenti

Lunedì 18 agosto il raduno ufficiale, da martedì si comincia a laborare in palestra. Esordio il 6 ottobre, tanti i test match e i trofei

MESSINA – È tempo di ricominciare per il Gruppo Formula 3 Messina. Lunedì 18 agosto, nella suggestiva cornice dell’Hotel Royal, i vertici societari di Akademia Sant’Anna, affiancati dagli staff tecnici e dirigenziali, accoglieranno ufficialmente le nuove SuperGirls, pronte a dare il via alla stagione sportiva 2025-26.



A partire da martedì 19 agosto, il PalaRescifina tornerà ad animarsi con sedute di preparazione fisica e tecnico-tattica che accompagneranno la squadra all’esordio stagionale previsto per lunedì 6 ottobre, nell’appuntamento del Monday Night di Serie A2 femminile contro il Club Italia.

Preparazione intensa tra test match e tornei

Saranno 48 giorni di lavoro intensi e ben strutturati: allenamenti in palestra, sessioni sul taraflex, ma anche momenti di coesione e relax per amalgamare al meglio un gruppo completamente rinnovato. Unico volto conosciuto, rispetto al passato, quello della schiacciatrice Giulia Felappi, che tornerà a Messina dopo la stagione 2023-24, rientrando dal campionato di B1 disputato con Pomezia.

Per affinare i meccanismi e trovare il giusto affiatamento, coach Bonafede potrà contare su una serie di tornei e allenamenti congiunti:

– 6 settembre: test match con Marsala Volley (A2), derby siciliano contro una formazione fresca di ritorno in seconda serie.

– 13 settembre: allenamento congiunto a Castrovillari con la neopromossa Pantaleo Volley Fasano (A2).

– 20 settembre: partecipazione al 3° Memorial Pietro Murania ad Agrigento, con Marsala Volley, PVT Modica e Tonno Callipo Vibo Valentia (entrambe B1)

– 25 settembre: trasferta in Calabria per un nuovo test con le padrone di casa della Tonno Callipo Vibo Valentia.

– 27/28 settembre: viaggio nella Capitale per il prestigioso quadrangolare “Simonetta Avalle” con la partecipazione di squadre di altissimo livello: Roma Volley Club (A2), Il Bisonte Firenze (A1) e Black Angels Perugia (A1).

Il calendario di A2

Queste le tappe di Regular Season del club siciliano:

– 6 ottobre (lunedì): esordio casalingo con Club Italia (la compagine federale disputerà tutte le gare in trasferta).

– 12 ottobre (domenica): seconda giornata, ancora al PalaRescifina contro Concorezzo.

– 18-19 ottobre: prima sosta obbligatoria della stagione (il girone A è composto da un numero dispari di squadre: 9).

– 26 ottobre (domenica): prima trasferta contro la corazzata Roma Volley Club.

Novembre si presenterà ricco di impegni e sfide di alto livello:

– 2 novembre (domenica): in casa contro Costa Volpino.

– 5 novembre (mercoledì): trasferta siciliana a Marsala.

– 9 novembre: weekend fuori con Trentino.

– 16 novembre: nuovo match interno con Casalmaggiore.

– 23 novembre: altra sfida esterna con Melendugno.

– 30 novembre: prima giornata di ritorno con Club Italia al PalaRescifina.

Dicembre si apre con il viaggio a Concorezzo (domenica 7 dicembre), seguito dalla seconda sosta stagionale prevista per mercoledì 10. Il 14 dicembre, il Gruppo Formula 3 Messina ospiterà Roma Volley Club, mentre il 21 dicembre, a Costa Volpino, andrà in scena l’ultima gara prima della festività natalizia.

L’anno si chiuderà con l’attesissimo derby di Santo Stefano (26 dicembre) contro Marsala Volley, in casa. Gennaio 2026: gli ultimi impegni della Regular Season

– 4 gennaio (domenica): ritorno in campo nel nuovo anno con Trentino (in casa).

– 11 gennaio (domenica): trasferta a Casalmaggiore.

– 18 gennaio (domenica): ultima giornata di Regular Season contro Melendugno al PalaRescifina.

Al termine del girone di andata, le prime quattro classificate di ogni raggruppamento accederanno ai quarti di finale della Coppa Italia, in programma il 17 dicembre. Al termine della Regular Season, le prime cinque squadre accederanno alla Pool Promozione, mentre le restanti parteciperanno alla Pool Salvezza.

Nuove partneship istituzionali: sport e solidarietà

Il Gruppo Formula 3 Messina è orgoglioso di annunciare la collaborazione con due prestigiosi partner istituzionali:

– Associazione Donare è Vita – Onlus, attiva nella promozione della cultura della donazione e della solidarietà.

– AIL – Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mielomi, che da anni supporta pazienti e famiglie

nella lotta contro i tumori del sangue e ne promuove la sensibilizzazione pubblica.



Un segno concreto di come lo sport possa diventare veicolo di valori umani profondi, al di là del campo da gioco. Il club è pronto a scrivere un nuovo capitolo, con la consapevolezza delle sfide da affrontare, ma anche con la forza di una visione chiara e condivisa. Messina è pronta a tornare protagonista.