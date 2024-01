Akademia in semifinale di Coppa Italia. Costantino: “Motivo di orgoglio”

Mercoledì sera dalle ore 20:30 le messinesi saranno ospiti di Busto Arsizio al PalaBorsani nel varesino. Nella rivincita del campionato la posta in palio è la finale

MESSINA – Chiusa nel migliore dei modi la stagione regolare con la vittoria interna al tie-break sulla Futura Giovani Busto Arsizio, Akademia Città Di Messina si prepara ad affrontare, nel turno infrasettimanale di domani, con inizio fissato alle ore 20:30, la semifinale di Coppa Italia; di fronte, ancora le cocche di coach Daris Amadio. Questa volta, però, a scenario invertito, considerato che, in base al miglior ranking delle lombarde, la gara si disputerà al “PalaBorsani” di Castellanza. In palio, la finale della prestigiosa competizione prevista il 18 febbraio prossimo a Trieste.

Per il presidente Fabrizio Costantino “poter disputare una semifinale di Coppa Italia è per noi motivo di grande orgoglio. Rappresenteremo Messina – ha dichiarato il numero uno di Akademia Città di Messina – in una prestigiosa competizione con l’obiettivo di dare il massimo come abbiamo fatto sin qui. I risultati raggiunti premiano il lavoro serio di una società sana e con grande voglia di crescere ancora”.

La presentazione della semifinale di Coppa Italia

Il confronto di mercoledì avrà un sapore diverso per le due formazioni, l’una chiamata a riscattare la sconfitta del “PalaRescifina”, l’altra provare a bissare il successo ottenuto solo qualche giorno prima in Campionato e approdare all’ultimo atto del prestigioso trofeo di categoria. Per Akademia rappresenterebbe un ulteriore risultato storico, considerato che mai una formazione di volley messinese è riuscita, in passato, a raggiungere un piazzamento di tale rilievo nella competizione tricolore; già la semifinale costituisce una metà straordinaria e senza precedenti.

Nei quarti di finale, Busto ha avuto la meglio su Cremona, superandola in casa per 3-0, mentre, con lo stesso risultato ma lontano dalle mura amiche, Messina è riuscita ad espugnare il taraflex di Macerata. Nessuna ex dell’incontro, due i precedenti ed entrambi nella stagionale regolare di questa stagione: successo per Busto all’andata (3-1) e vittoria al tie-break per Messina al ritorno. Nell’altro incontro di semifinale di Coppa Italia, Perugia se la vedrà al “PalaBarton” con Talmassons. Tutte e quattro le squadre semifinaliste provengono dal girone A di Serie A2.