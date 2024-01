Il PalaRescifina una fortezza, i numeri dell’Akademia Città di Messina

Conclusa la stagione regolare un focus sui numeri della prima parte del campionato e il confronto con quanto ottenuto lo scorso anno

MESSINA – Akademia Città di Messina chiude la stagione regolare con una prestigiosa vittoria ai danni della Futura Giovani Busto Arsizio e si appresta a iniziare da quinta forza della Serie A2 la poole promozione. Prima però ci sarà da giocare la semifinale di Coppa Italia in casa di Busto Arsizio che proverà subito a vendicarsi, poi le atlete di coach Bonafede penseranno soltanto alle squadre del girone B, visto che in questa seconda fase avranno come avversarie solo quelle non ancora incontrate. Un altro ciclo di dieci partite attende capitan Martinelli e compagne che ci arrivano sicuramente in fiducia sia per aver strapazzato Macerata due settimane fa, la prima di quel girone, che per la vittoria contro Busto Arsizio, che avrà dato consapevolezza di potersela giocare anche eventualmente contro le lombarde ai playoff.

La poole promozione infatti vedrà la promozione diretta della prima classificata, e al momento Perugia con cinque punti di vantaggio su Busto Arsizio sembra candidarsi serenamente a quel ruolo. Ma dalla seconda alla quinta si giocheranno i playoff con semifinali e finale per un ulteriore posto in Serie A1. Il prossimo obiettivo di Akademia è dunque quello di terminare il più in alto possibile nelle prime cinque posizioni e poi probabilmente giocarsi le sue chance ai playoff dove, classifica alla mano, potrebbe proprio vedersela con Busto Arsizio. Inutile aggiungere che un miglior piazzamento darebbe il vantaggio dell’eventuale partita di bella in casa nelle serie playoff. Città di Messina ha il destino nelle sue mani contro Macerata e Cremona attraverso gli scontri diretti potrebbe salire fino alla terza posizione, ma sembra difficile togliere a Busto Arsizio la seconda posizione o addirittura ipotizzare un cambio al vertice ai danni di Perugia.

I numeri di Akademia della stagione regolare

Il fattore casa in questa stagione ha fatto la differenza per Akademia. Dei 40 punti arrivati in questa prima fase di campionato 22 sono arrivati al PalaRescifina, frutto di otto vittorie (due al tiebreak) ed una sola sconfitta contro la capolista Perugia. In trasferta Akademia ha sofferto di più trovando le sconfitte lontano da casa a Perugia, Busto Arsizio e Talmassons, quest’ultima al quinto è valsa comunque un punto in più in classifica.

Anche il rapporto dei punti vinti/persi e set vinti/persi tra casa e trasferta sorride alla formazione cara al presidente Costantino. 773 i punti realizzati al PalaRescifina contro i 685 subiti, 24 i set vinti e solo 9 quelli persi. In trasferta numeri sono comunque in saldo positivo, 707 quelli fatti contro 650 subiti, mentre il conto dei set è di 21 vinti e 11 persi.

La forza sta anche nel gruppo, tutte utilizzate le tredici pallavoliste nella rosa di Messina nel corso delle prime 18 partite della stagione regolare. Con 18 presenze nello starting six però ci sono soltanto la palleggiatrice Galletti, l’opposto Payne e la centrale Modestino, che hanno convinto coach Bonafede a schierarle all’inizio ma ad esclusione della regista offensiva le attaccanti hanno sempre girato molto. Quanto ai punti personali domina l’americana Kelsie Payne (296 punti e in sei partite sopra i venti punti), segue Valeria Battista (201 punti e dodici volte in doppia cifra), terza Jessica Joly (152). In tripla cifra anche Dalila Modestino (124 punti e quattro volte in doppia cifra) e Aurora Rossetto che si ferma a 106. Scorrendo nel box score troviamo capitan Melissa Martinelli a 92 punti, anche lei per quattro volte in doppia cifra. Poi Giulia Galletti a 36, Valentina Mearini a 35, Greta Catania a 19 e Marianna Maggipinto, il libero, che ha messo a segno 2 punti entrambi in trasferta. Per il momento ancora a 0 ci sono Sara Ciancio, Giulia Felappi e Ilaria Michelini.

Il confronto con la stagione passata

Al primo anno in Serie A2 sul cammino di Akademia ha influito sicuramente l’inesperienza nella nuova categoria. Da esordiente dopo la stagione regolare nel girone B la formazione messinese è passata alla poole retrocessione da dove comunque è riuscita a risalire salvandosi. Nella prima parte della stagione aveva messo insieme 14 punti, quest’anno sono stati 40. La differenza tra casa e trasferta non s’era vista: 2 vittorie in casa e 2 in trasferta, di queste quattro totali soltanto la metà a punteggio pieno a fronte di 16 sconfitte totali tra casa e trasferta, con solo quattro sfide che avevano portato punti avendo perso al tiebreak.

La classifica di partenza della poole Promozione

Perugia 49 punti

Futura Giovani Busto Arsizio 45

Macerata 44

Cremona 43

Akademia 40

Montecchio 35

Talmassons, San Giovanni in M.no 34

Mondovì 31

Volley Como 30