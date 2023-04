Akademia in trasferta a Milano. Bonafede: "Avversarie giovani e di talento" - Tempostretto

La formazione messinese sarà impegnata contro il Club Italia, all'andata in casa fu vittoria per tre set a uno

MESSINA – Altro appuntamento di fondamentale importanza per la Desi Shipping Akademia Messina che domani, sabato 22 aprile, con inizio alle ore 15, per il secondo turno del girone di ritorno della poule play out, sarà di scena al Centro Federale Pavesi di Milano ospite del Club Italia.

Momento di forma entusiasmante per la compagine messinese, che con il convincente successo casalingo nell’ultima uscita per 3-1 contro Lecco, ha ottenuto il terzo successo consecutivo (il secondo di fronte al proprio pubblico) ed ha conquistato 9 punti fondamentali che hanno letteralmente trasformato in positivo la classifica di Akademia.

Con la vittoria contro le lombarde, ed approfittando anche dei concomitanti risultati di Sant’Elia (sconfitto 3-3 in casa di Montale) e di Vicenza (superato tra le mura amiche proprio dalle Azzurrine allenate da Coach Michele Fanni), la Dessi Shipping ha allontanato di 2 lunghezze le laziali e, soprattutto, ha ridotto a 4 punti il distacco rispetto alla quinta posizione, adesso occupata da Montale (che ha scavlcato Vicenza).

Il momento di Akademia Messina

Una situazione di classifica molto promettente, dunque, che conferma l’ottimo stato di salute di Muzi e compagne e le proietta verso il match di Milano con grande entusiasmo. Lo stesso che, però, ha anche la compagine federale, che arriva da tre prestazioni consecutive molto positive. Dopo lo stop di Marsala (3-1 lo scorso 21 marzo), per le Azzurrine solo punti nelle successive uscite: prima la sconfitta per 3-2 per mano di Sant’Elia, poi le vittorie pesanti all’ultima d’andata contro Perugia e nell’ultimo in casa di Vicenza (entrambe per 3-0). 7 punti in 3 partite che sicuramente hanno galvanizzato il Club Italia, che adesso vuole continuare a correre, tanto più perchè torna di fronte al proprio pubblico.

Bonafede presente le avversarie del Club Italia

Entusiasmo dunque in casa Desi Shipping ma, come predica coach Bonafede, attenzione a mantenere i piedi ben saldi per terra, perchè ogni partita presenta tantissime insidie, a partire dal match di Milano: “Le insidie sono tante perché incontreremo una formazione molto giovane, composta da ragazze di grande talento. Stanno alternando delle partite tra “normali” ad altre partite super, questo a conferma del fatto che sono dotate di un grande talento. Quindi bisogna stare molto attenti, anche perché giocare al Centro Pavesi non è facile. Sarà una battaglia sotto l’aspetto tecnico: loro punteranno sulla freschezza e sulla loro potenza, mentre noi dovremo mettere in campo la nostra esperienza, con la pazienza di gestire al meglio le situazioni, stando ben attenti al fatto che i loro fondamentali non prevalgano, facendo invece prevalere le nostre caratteristiche”.

All’andata Messina vinse 3-1 alla Cittadella Sportiva Universitaria. Si trattò di un match equilibrato che Akademia portò a casa con merito ma non senza faticare (come dimostrano anche i parziali dei set) e che regalò la prima vittoria della poule play out alle peloritane. L’obiettivo, dunque, sarà quello di bissare il successo dell’andata e, soprattutto, allungare la striscia positiva trovando punti preziosissimi per la classifica quando mancano solo 5 turni al termine.

