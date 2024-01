Akademia inizia con una vittoria netta la pool promozione

Città di Messina inaugura la seconda parte della stagione aggiungendo tre punti in classifica piegando Montecchio in quattro set

MESSINA – Akademia Città di Messina inaugura la pool promozione con una vittoria per tre set a uno in casa contro Montecchio. Curiosamente la formazione di casa ha ricambiato lo stesso risultato con cui le vicentine si erano imposte la stagione scorsa nel precedente giocato in riva allo Stretto in stagione regolare. Tre punti aggiunti alla classifica delle siciliane che salgono a quota 43 nella pool promozione. La vittoria a punteggio pieno mancava in casa dal 17 dicembre dello scorso anno quando al PalaRescifina Messina piegò Talmassons per 3-1. Un passaggio a vuoto nel secondo set è costato il parziale perso, ma Montecchio è stata annichilita nel quarto raccogliendo appena otto punti.

Coach Bonafede schiera Akademia con Galletti-Payne sulla diagonale palleggiatore-opposto, schiacciatrici Battista e Joly, centrali Martinelli e Modestino con Maggipinto libero. In panchina per Messina anche Giada Cucinotta, della squadra giovanile indicata come secondo libero con la maglia numero 16. Risponde coach Buonavita per Montecchio con Carraro-Bellia sulla diagonale pallaggiatore-opposto, schiacciatrici Arciprete e Mangani, Botezat e Caruso al centro con Napodano libero.

Migliore in campo il capitano Melissa Martinelli che chiude in doppia cifra come la collega di reparto Dalila Modestino, le due hanno giocato una partita eccezionale a muro. Sopra i venti la solita Payne e anche Battista in doppia cifra. Dalla parte di Montecchio menzione per Mangani, che col servizio ha messo nei guai la difesa peloritana, e Bellia unica delle ospiti in doppia cifra.

Akademia Città di Messina – Ipag Sorelle Ramonda Montecchio 3-0

Si inizia con un minuto di silenzio in memoria di Gigi Riva. Poi Payne mette a segno il primo punto di Akademia che poi allunga sul 5-3, poi l’errore di Joly e l’ace di Bellia vale il pari. Altro ace della Mangani aiutata dal nastro che vale il primo vantaggio delle ospiti sul 6-7. Reazione del Città di Messina che prova una nuova accelerazione con Modestino e Payne che vale il nuovo break e una striscia di cinque punti consecutivi e sul 13-8 Montecchio spende il suo primo time out. Al rientro arrivano due punti per le venete, poi Akademia riprende la marcia e con Battista in battuta, anche un ace, allunga sul massimo vantaggio +7 sul 17-10. Passano alcuni punti e la situazione non cambia e dopo il nuovo massimo vantaggio sul 21-13 (+8) coach Buonavita ricorre al secondo time out a sua disposizione. Al rientro Akademia viaggia spedita e si procura il primo di nove set point con il mani out di Battista, il muro di Modestino sulla pipe di Mangani vale il primo parziale.

Sestetti confermati ad inizio del secondo set. Montecchio prova ad iniziare con un piglio diverso e grazie ai punti di Bellia, Mangani e il muro di Botezat prova a fare corsa di testa sul 6-2, coach Bonafede cambia Joly per Rossetto intanto il muro di Modestino e l’attacco di Payne dimezzano lo svantaggio. Scambio lungo sul 7-8 che potrebbe valere il pareggio ma va dalla parte di Montecchio, poi con Mangani al servizio, due ace in questo turno per lei, scappa sul 7-12 e coach Bonafede, furioso, chiede time out. Al rientro una ricezione non perfetta ma Galletti alza la pipe a Payne che ottiene il cambio palla. Partita in questo momento in equilibrio con Montecchio che decide di forzare la battuta e mantiene il vantaggio, sul 13-18 la panchina locale spende il secondo time out. Al rientro però con l’attacco vincente di Mangani le venete trovano il massimo vantaggio +6, sul 20-14. Akademia in confusione, altro cambio con Mearini che prende il posto di Modestino, muro di Botezat per il 17-24, Payne annulla la prima chance di pareggiare il conto dei set, segue l’errore di Mangani e il time out della panchina vicentina che non vuole rischiare avendone ancora due a disposizione. Il parziale si chiude con il primo tempo di Botezat.

Sestetto confermato lato Montecchio, mentre Bonafede lascia in campo Rossetto al posto di Joly. Inizio deciso di Akademia che scappa immediatamente sul 3-0, reazione di Montecchio con una chiamata contestata, muro di Messina sulla linea chiamato out, che costa il giallo a coach Bonafede, ma tutta la panchina messinese protesta animatamente. Si riprende a giocare e le locali allungano sul +5, 11-6, con l’attacco di Rossetto e il primo tempo di Modestino, coach Buonavita richiama le sue in panchina. Al rientro le padrone di casa dilagano alzando un grande muro, Montecchio per diverse volte rinuncia ad attaccare e prova l’appoggio, poi l’attacco di Modestino e il muro di Martinelli suggeriscono alla panchina vicentina di ricorrere al time out sul 19-11. Al rientro le siciliane allungano fino al +10 sul 22-12, coach Buonavita effettua qualche cambio più par far rifiatare le sue migliori in vista del set ormai dato per perso. Sull’attacco di Battista arrivano i set point, con la palla messa a terra da seconda linea di Payne il nuovo sorpasso nel conto dei set.

Si torna in campo con gli stessi sestetti del set precedente. Primo punto per Akademia che come nel set precedente si porta in vantaggio di tre punti. Dal 6-3 arriva l’attacco di Battista e poi l’errore di Montecchio per l’8-3 con Caruso che si vede sventolare un cartellino giallo. Akademia allunga ulteriormente con Martinelli per il 10-4 e arriva il time out ospite. Al rientro cambi sulla panchina ospite e Akademia dilaga con il tocco vincente di seconda di Galletti e il muro del capitano che piazza la fast del 13-4, l’errore di Gabrielli fissa il massimo vantaggio in doppia cifra e arriva anche l’ultimo time out a disposizione delle venete. Continua la striscia di punti consecutivi di Akademia che si ferma a 10 quando Pandolfi mette a terra il quinto punto delle ospiti ma Città di Messina è a quota 18. Anche l’ace per Rossetto nel finale con Akademia che arriva al match point con il muro e il primo tempo di Modestino, 24-7. Il primo sfuma col servizio in rete di Martinelli, il secondo va a segno con l’errore di Bellia.

Tabellino

Parziali: 25-15, 19-25, 25-14, 25-8.

Durata: 22′, 25′, 23′, 17′.

Mvp: Melissa Martinelli (centrale di Akademia Città di Messina).

Arbitri: Luigi Pasciari e Danilo Domenico De Sensi.

Akademia: Battista 13, Martinelli 10, Catania ne, Ciancio ne, Modestino 10, Felappi ne, Mearini 0, Payne 24, Joly 1, Rossetto 7, Maggipinto 0, Galletti 1, Michelini ne, Cucinotta.

Allenatore: Fabio Bonafede. Assistente: Flavio Ferrara.

Montecchio: Carraro 1, Gueli 0, Napodano 0, Mazzon ne, Bellia 16, Malvicini 0, Arciprete 6, Botezat 9, Pandolfi 1, Caruso 5, Gabrielli 0, Mangani 10.

Allenatore: Eraldo Buonavita. Assistente: Elisa Cella e Marco Chiodini.