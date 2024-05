Messina. “Un minuto e la sposto”: Comune e Atm dicono no alla sosta in doppia fila

Sui social i video del comico Danny Napoli per sensibilizzare al rispetto degli altri

MESSINA – Le frasi sono due: la prima è “un minuto e la sposto”, la seconda è “non è il tuo posto”. Sono la base della nuova campagna lanciata da amministrazione e Atm, con l’aiuto dei comici Danny Napoli e Veronica Piraino. Sui social ci saranno video ogni settimana, oltre ai cartelloni su bus e pensiline, per disincentivare i cittadini alla doppia fila, una delle abitudini più difficili da sradicare.

Basile: “E’ una mancanza di rispetto”

Il sindaco Federico Basile ha spiegato gli obiettivi: “Magari a tutti capita di fermarsi al volo per il famoso caffè. Vogliamo rilanciare questo messaggio per far capire che la macchina in doppia fila non va bene ed è una mancanza di rispetto. Ho sentito un segretario provinciale di un sindacato dire che l’economia è ferma perché con la macchina in seconda fila non ci si può più fermare. Non è pensabile che l’impossibilità della doppia fila faccia chiudere il bar. La campagna #unminutoelasposto vuole far capire alle persone che questa doppia fila non aiuta”.

Ostacoli per bus e ambulanze

Poi il presidente di Atm Pippo Campagna: “L’azienda ormai ha messo in campo 158 autobus, non sono pochi. Ma è necessario che riescano ad avere i percorsi fluidi per poter rispettare gli orari. Se immaginate quant’è lunga la linea dello shuttle e calcolate un minuto per ogni bar, quanto sarà il ritardo? Non è rispettoso. Ma vorrei aggiungere che nella zona di Provinciale, ad esempio, succede spesso che restano bloccate le ambulanze dirette all’ospedale. Per un caffè rischiamo si far morire qualcuno. Si crea il caos per cui la città si blocca. Pensiamo alla rotonda del viale Europa, ma anche ad altre zone come il Corso Cavour, Cristo Re, eccetera. Il nostro messaggio con Danny Napoli vuole essere ironico ma speriamo che passi. Un piccolo sacrificio di ognuno può fare la differenza”.

I video di Danny Napoli, i bus in seconda fila

Danny Napoli realizzerà una pillola settimanale per i social insieme alla collega Veronica Piraino. Il primo video è “al contrario”, come ha spiegato il comico: “Cerchiamo di rispondere all’assurdo con l’assurdo. Questo primo video mostra una doppia fila fatta da un bus. I cittadini si arrabbierebbero, no? Ecco, vogliamo far capire questo. Parleremo anche dei biglietti non pagati”. Il comico ha ironizzato: “La soluzione? Facciamo fermare gli autobus in terza fila, così non ci sono problemi”. Il messaggio è: “Gentilmente rispetta Messina”.