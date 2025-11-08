Akademia Messina a Trento col nuovo allenatore, terza partita in pochi giorni

Domenica alle ore 17 le messinesi sfidano la capolista imbattuta Itas. Sia le trentine che le siciliane vengono da una vittoria al tiebreak nel turno infrasettimanale

MESSINA – Terza trasferta stagionale per il Gruppo Formula 3 Messina. Domenica 9 novembre, ore 17, le SuperGirls saranno ospiti della capolista e imbattuta Itas Trentino, sul taraflex del “Sanbapolis” di Trento. Match di cartello valido per la settima giornata di andata della Regular Season. Da incorniciare la recente prestazione delle messinesi nel turno infrasettimanale. Espugnato il “PalaSanCarlo” di Marsala e conquistato il derby siciliano al tie-break (19-25, 25-17, 29-27, 21-25, 15-17), al termine di quasi tre ore di partita. Terza partita in nove giorni aggiungendo la sfida di sabato scorso in casa contro Costa Volpino. Nella giornata di ieri poi l’allenamento in quel di Furci Siculo vista l’indisponibilità del PalaRescifina.

Tornando alla vittoria nel derby siciliano che si spera possa svoltare la stagione, è stata una gara affascinante ed equilibrata, ricca di rimonte e colpi di scena. Una costante lotta su ogni pallone che ha decretato una sola vincitrice, ma che ha confermato le ambizioni delle due squadre siciliane nella categoria. MVP la nostra middle blocker Benedetta Campagnolo con 11 punti (3 in attacco con il 33 % e 8 muri). Il rendimento nel fondamentale del muro proietta la centrale messinese al secondo posto della classifica Top Blockers.

L’altra importante novità settimanale è l’arrivo del nuovo allenatore. La scelta del successore di Bonafede è ricaduta su Matteo Freschi come nuovo head coach del Gruppo Formula 3 Messina. Soddisfazione reciproca per l’allenatore marchigiano – classe 1990 – e il presidente Fabrizio Costantino. Freschi è pronto per l’esordio sulla panchina messinese. La buona sorte ha voluto che proprio contro Trento, dove nel 2021 – in qualità di terzo allenatore – affiancò coach Matteo Bertini alla guida della Trentino Rosa, iniziasse il suo percorso con il club siciliano.

L’avversario di turno Itas Trentino

Il club trentino fa il suo esordio in serie A2, nella stagione 2022-23, grazie all’acquisizione del titolo sportivo dalla Trentino Rosa. Qualificatasi per le Semifinali di Coppa Italia di categoria, ottiene la promozione in A1, grazie alla vittoria riportata ai Play-Off Promozione. Nella stagione 2023-24 debutta nella massima divisione italiana, piazzandosi all’ultimo posto in classifica al termine del campionato con conseguente retrocessione in seconda serie.

Una sola novità nello staff tecnico rispetto alla precedente annata: l’head coach Alessandro Beltrami, reduce dall’esperienza con la Futura Giovani Busto Arsizio. Confermati, invece, Michele Parusso – tornato nel ruolo di secondo dopo l’esperienza come capo allenatore al posto del dimissionario Mazzanti – e lo scoutman Cataldo di Michele.

Numerose le conferme, a partire delle schiacciatrici Virginia Ristori Trombelli (32 punti realizzati nella stagione in corso) e Dominika Giuliani (64 punti), il libero Beatrice Zeni, le centrali Giulia Marconato – terzo anno in squadra – e Greta Iob.

Tra le nuove arrivate spiccano le opposte Erica Andrich – lo scorso anno a Melendugno, attualmente prima in classifica speciale Top Receivers – e Irbe Lazda, estone, lo scorso anno in A1 con Vallefoglia. Attualmente è la miglior realizzatrice della squadra con 84 punti (73 in attacco con il 41%, 10 muri, 1 ace). A completare il reparto centrali, da Pinerolo (A1) ingaggiata Francesca Cosi a quota 44 (25 in attacco con il 48,1 %, 5 ace, 14 muri).

Gli altri innesti nel roster trentino. Le palleggiatrici Giada Guerra (Libertas Parella in B1) e Sofia Monza (nel suo passato due anni con Club Italia e soprattutto tanta Busto – tre anni all’UYBA e i due alla Futura), la schiacciatrice Emily Cheyenne Colombo, giovanissima (2007), lo scorso anno in B2 nel club trentino dell’ ATA Volley. A chiudere, il libero Rebecca Laporta (Volley Team Bologna) e la schiacciatrice Alice Pamio – attualmente infortunata – lo scorso anno in A1 con Talmassons, dove ha messo a referto 117 punti (104 in attacco con il 31.1%, 8 ace, 5 muri).

I precedenti e le ex

Due sono i precedenti, entrambi vinti dalle siciliane. Nella scorsa stagione, le due formazioni si sono incrociate nella quinta giornata di Pool Promozione. All’andata fu un 3-1 al “Sanbapolis”. Al ritorno – invece – un secco 3-0 in casa messinese.

L’unica ex dell’incontro è Aneta Zojzi. Nativa di Trento, bresciana di adozione, la schiacciatrice ha indossato la maglia del Trentino Volley nella scorsa stagione, conclusa con 163 punti (128 in attacco col 34.5%, 14 ace, 21 muri).

Il vice capitano Ferrara alla vigilia

Martina Ferrara (Gruppo Formula 3 Messina): “Trento è una squadra costruita per il salto di categoria ma tutto può succedere; lo vediamo ogni settimana. La pallavolo va giocata. Non c’è stato tempo per rifiatare e sarà tutto estremamente veloce. Noi arriviamo da una gara combattuta che ci ha, in ogni caso, trasmesso fiducia. Sarà una gara divertente e intensa. A livello di fatica sostenuta, noi e Trento siamo sullo stesso piano, considerando che entrambe, nel turno infrasettimanale, siamo arrivate al tie-break. Loro giocheranno in casa e sarà indubbiamente un vantaggio. Ci sono tante gare da disputare, combattute e questa sarà solamente la prossima”.

Coach Alessandro Beltrami (Itas Trentino): “Messina è un’altra squadra di qualità, costruita in estate per ben figurare e reduce dall’importante successo ottenuto nel derby contro Marsala. Il cambio di allenatore regalerà loro ulteriori stimoli ed energie, si tratta di una formazione che vanta attaccanti di primo piano, su tutte Carcaces, ma anche Viscioni e Zojzi sono atlete con ottimi numeri in questa prima parte di stagione. Sarà un’altra sfida complicata, dobbiamo ancora capire esattamente come andremo ad affrontarla e dovremo trovare le energie dopo la fatica infrasettimanale del match di Costa Volpino. C’è la volontà di conquistare altri punti preziosi, per qualificarci il prima possibile alla Coppa Italia e chiudere nel migliore dei modi il girone d’andata”.

