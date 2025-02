Akademia Messina alla vigilia del big match contro Busto Arsizio

Akademia Sant'Anna attende domenica al PalaRescifina per la terza giornata di pool promozione una delle favorite della vigilia alla vittoria finale

MESSINA – Nuovamente in casa Akademia Sant’Anna per la terza partita della pool promozione, al PalaRescifina domani alle ore 16 ritroverà Busto Arsizio. La forte squadra varesina si è qualificata a questa seconda fase da prima del girone B in Serie A2, ha iniziato la pool da seconda ma cadendo in casa contro San Giovanni in Marignano nello scontro diretto ha ceduto anche la seconda posizione proprio a Messina.

Le atlete di coach Bonafede sono ora chiamate a dare continuità ai propri risultati per non perdere terreno sulla capolista e provare a fiaccare proprio Busto Arsizio che se dovesse incappare in due sconfitte nei due scontri al vertice ne uscirebbe sicuramente ridimensionata. La sfida del PalaRescifina sarà diretta dagli arbitri Enrico Autuori e Claudia Lanza, al videocheck ci sarà Luca Cardaci.

La presentazione della sfida

Akademia arriva a questa sfida con due punti in più e una vittoria in più rispetto a Busto. Da una parte della rete ci saranno Bintu Diop, forte dei suoi 374 punti realizzati, opposta a Alyssa Enneking (318) e Elisa Zanette (317) le migliori realizzatrici della formazione ospite. Busto Arsizio si presenta a Messina con Sofia Rebora, centrale da 65 muri, mentre Messina risponde con il vice capitano Olivotto (55).

Tre i precedenti tra le due squadre nella passata stagione. Le sfide in campionato nella stagione regolare videro Akademi sconfitta in trasferta per 3-1, ma si vendicò al ritorno vincendo al tiebreak in casa. In aggiunta anche la semifinale di Coppa Italia giocata in quel di Busto Arsizio dove le locali prevalsero per 3-0. Ex della gara la palleggiatrice Valentina Brandi.

Le dichiarazioni alla vigilia

Aurora Rossetto, Akademia Sant’Anna: “Con Busto gara fondamentale, ma lo saranno anche tutte le successive. Servirà prestare la giusta attenzione, partita dopo partita. Questa mentalità dei piccoli passi servirà durante tutta la Pool Promozione. Sul prossimo avversario va detto che ha allestito un roster con tanta qualità per puntare al salto di categoria. Anche per questo sarà interessante capire chi poi riuscirà a prevalere”.

Alyssa Enneking, Futura Giovani Busto Arsizio: “Per la trasferta di Messina l’obiettivo è naturalmente quello di fare punti ma ogni squadra in questo girone è forte e merita rispetto. Entreremo in campo preparate per dare il massimo, consapevoli che per conquistare questi punti dovremo guadagnarceli e le nostre avversarie non ce li concederanno senza combattere”.