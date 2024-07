Akademia Messina, Carraro: “La società vuol vincere, mi aspetto la Serie A1”

La regista offensiva di Akademia si racconta: "La Sicilia mi piace, questo e ritrovare Fabio hanno agevolato la mia scelta"

MESSINA – Giulia Carraro era stata la prima ad essere annunciata dal presidente Costantino nella conferenza stampa in cui la società Akademia aveva anzitempo fissato gli obiettivi: 1000 abbonati, vincere il campionato e andare in A1. Notizie delle ultime ore è anche la conferma che Akademia parteciperà ufficialmente alla prossima Serie A2, la Lega Pallavolo Serie A femminile ha infatti ammesso tutte le squadre che avevano fatto richiesta, alcune ammesse intanto con riserva ma non Akademia Sant’Anna Messina, al momento è questa la dicitura ufficiale.

Dopo aver presentato nelle settimane scorse tutte le atlete del roster allestito per coach Fabio Bonafede, leggendo le loro prime parole, finalmente abbiamo le prime impressioni anche di Giulia Carraro, classe 1994 veneziana di ruolo palleggiatrice. Per lei gli impegni personali l’hanno tenuta fuori dall’Italia, si è sposata neanche un mese fa con Davide Vallortigara preparatore atletico e poi è seguito il viaggio di nozze. A celebrare un po’ curiosamente è stata l’amica Beatrice Negretti libero della neo promossa Talmassons che ha giocato a Messina da avversaria qualche mese fa.

Gli inizi e le esperienze all’estero

Giulia Carraro in realtà confessa di aver vissuto poco la realtà veneta, come racconta: “Ho lasciato Venezia molto presto ma ne sono ovviamente innamorata, perché una delle città più belle al mondo. Non ho neanche un accento così marcato perché ho preso un po’ da tutte le città dove sono andata in seguito”. Sui suoi inizi prosegue: “Mi affaccio alla pallavolo all’età di 11 anni, nei precedenti sette avevo fatto danza. Da giovane ero alta come sono adesso, poi non sono più cresciuta, ero coordinata e così mi hanno chiesto di provare a giocare a pallavolo e da lì ho iniziato il mio percorso”.

Sul suo ruolo e sulla prima esperienza all’estero in Germania col Potsdam, tutto succede in giovane età: “Divento palleggiatrice per una scelta forzata e dovuta alla mia altezza quando sono in under 14 a San Donà. Avevo iniziato come attaccante poi mi hanno cambiato di ruolo. Quando sono andata in Germania sentivo sentivo stretta la B1 e volevo provare un campionato più forte. Non riuscendo a trovare una squadra in A2 in Italia che puntasse su una palleggiatrice giovane si è aperta la strada per la Germania”. Carraro ha avuto esperienze anche in Francia con Volero Le Cannet stagione 2021/2022, “bellissima esperienza – ricorda la palleggiatrice di Akademia – ho vinto coppa e campionato francese, eravamo un gruppo di grandi lavoratrici che voleva vincere”. Torna adesso in Italia dopo un’altra esperienza estera in Grecia all’Olympiacos.

Ora la Sicilia e il campionato ambizioso con Akademia

Conosceva già la Sicilia ma ha aspettative comunque alte: “So che in Sicilia si mangia molto bene e di questo sono felice. Poi il mare e il sole sono alcune delle cose belle della vostra terra. In passato ho visitato Palermo e Trapani e la Sicilia mi è piaciuta molto anche per le persone. Degli aspetti che hanno influito molto sulla mia scelta”.

A convincerla anche il corteggiamento della società e del suo allenatore: “È arrivata una buonissima offerta da Messina con la possibilità di giocare anche in A1, infatti quando ho firmato io erano ancora in ballo per la promozione. Ci sono stati tanti fattori tra cui Fabio (Bonafede, nda) che ha spinto molto per avermi in questa squadra e sapere di essere voluta molto dal tecnico ha inciso molto”.

Cosa si aspetta Carraro da Messina e dalla piazza? “Ho scelto di venire a Messina perché ho percepito che ci sono ambizioni importanti, la società vuole far bene, crescere e vincere il campionato per arrivare in serie A, mi aspetto e spero questo. Ci sarà tanto lavoro da fare, tanto sacrificio e speriamo anche tanta gioia. Ai tifosi dico che li aspetto numerosi al palazzetto per tifarci”.

Roster Akademia 2024/2025

Palleggiatrici: Giulia Carraro (1994), Ambra Trevisiol (1992).

Schiacciatrici: Aurora Rossetto (1997, confermata), Chiara Mason (2000), Linda Cabassa (2004), Adanna Rollins (1999).

Centrali: Dalila Modestino (1998, confermata), Rossella Olivotto (1991), Maria Adelaide Babatunde (1998), Bibiana Guzin (2004).

Opposte: Bintu Diop (2002).

Libero: Maria Chiara Norgini (1998), Giorgia Caforio (1994).

