Akademia Messina cede l’intera posta a Padova, ora il terzo posto è a rischio

Terza sconfitta consecutiva in casa e Messina che scivola al quarto posto. Squadra che in vantaggio nel terzo e quarto set ha ceduto entrambi i parziali

MESSINA – L’ottava sconfitta di Akademia Sant’Anna, la quarta in casa in un PalaRescifina che ormai da tre partite vede Messina cedere sempre e non può essere più considerato mura amiche. Pesante zero in classifica, le peloritane si fanno raggiungere e superare da Busto Arsizio, pari punti (57) ma una vittoria in più per le lombarde. Sfida che ha mostrato i soliti black out ormai troppo evidenti e decisivi con Messina che su un set pari avanti 17-12 al terzo ha ceduto per 22-25. Nel quarto poi da 22-18 altro passaggio a vuoto con Akademia che finisce per cedere parziale e incontro per 23-25.

Coach Bonafede manda in campo Carraro-Diop sulla diagonale palleggiatore-opposto, in banda Vernon e Mason, centrali Olivotto e Modestino con Caforio libero. Risponde coach Sinibaldi con Stocco al palleggio e Grosse Scharmann suo opposto, schiacciatrici Fiorio ed Erika Esposito, centrali Hart e Bovo con Maggipinto libero. A partita in corso pesca dalla panchina solo capitan Rossetto e Babatunde, cambiando anche Diop con Vernon schierata all’opposto.

Nel finale squadra silenziosa in panchina con sguardi bassi e il presidente Costantino che va a colloquio con le ragazze. Male Diop, appena otto punti per lei per la seconda volta in stagione sotto i dieci punti. La top scorer di Messina è Mason con dodici punti, seguita dalle subentranti Babatunde e Rossetto a dieci.

Akademia Sant’Anna – Padova 1-3

Inizia meglio Padova che scappa sullo 0-2, Akademia però è in partita e con l’ace di Diop pareggia (4-4). Arriva la prima accelerazione di Messina con quattro punti consecutivi: attacco di Olivotto, muro di Vernon, nuovamente di Olivotto stavolta attenta sopra la rete e pipe di Mason, punteggio che schizza sull’11-7. Coach Sinibaldi chiama immediatamente il time out, le padrone di casa arrivano fino al 15-11 poi arriva finalmente la reazione ospite con l’errore di Diop e i punti di Grosse Scharmann, Hart e , così coach Bonafede decide di interrompere il gioco. Al rientro ace di Grosse Scharmann per l’aggancio e Stocco per il sorpasso spinge più di Carraro sopra la rete, ci pensa Modestino a interrompere la striscia negativa. Padova allunga sul 16-18, appoggio si Vernon ed errore di Lisa Esposito valgono il 19 pari. Errore di Diop e muro di Bovo per il nuovo break delle venete, sul 20-22 la panchina peloritana chiede il secondo time out. Al rientro ace di Lisa Esposito, cambia coach Bonafede che mette in seconda linea Rossetto per Vernon. Possibilità con free ball per Messina, ma Diop manda lungo l’attacco. Quattro set point per Padova, il primo viene annullato da Mason, sul secondo attacco vincente di Fiorio.

Nel secondo set coach Bonafede lascia in campo Rossetto per Vernon ma cambia Babatunde per Olivotto, coach Sinibaldi invece lascia la formazione che ha chiuso il parziale con Lisa che resta in campo al posto di Erika Esposito. Break in avvio di Akademia siglato dal primo tempo di Babatunde, poco dopo ancora la leccese e Diop portano Messina sul 5-2. Lungo attacco con Akademia che prova i miracoli in difesa ma Padova passa e si porta di nuovo in scia sul 5-4, nuova accelerazione delle padrone di casa con Modestino e Mason con in battuta capitan Rossetto per il 9-5, la panchina ospite ferma il gioco. Al rientro ancora parziale in favore di Messina (6-1) e sul 13-6 a seguito del muro di Babatunde coach Sinibaldi spende anche il suo secondo time out. Set in discesa con il massimo vantaggio che arriva con l’ace di Mason e il punto di Diop +10 sul 18-8. Sfrutta i cambi volanti coach Sinibaldi tra le due Esposito, ma poi cambia Fanelli per Hart e Ghibaudo per Stocco. Dal 21-12 arrivano tre punti consecutivi di Padova, coach Bonafede richiama le sue in panchina potendo disporre ancora di due time out. Pur non brillando Akademia arriva a set point, cinque consecutivi, dopo l’errore in battuta di Lisa Esposito. Il primo è annullato da Bovo, sul secondo arriva la doppia di Ghibaudo.

Il terzo set inizia con lo stesso starting six del secondo parziale per le locali, le ospiti lasciano in campo Fanelli al centro al posto di Hart e Ghibaudo al posto di Stocco. Messina allunga subito sul 4-0 e la panchina veneta costretta al time out. Le contromisure ospiti non sono efficaci e le padrone di casa salgono 7-1. Akademia mantiene il vantaggio ma Padova si riavvicina sul 15-12, coach Sinibaldi rimette in campo Hart su Fanelli, Messina allunga sul 17-12 e la panchina ospite richiede il time out. Rientrano meglio le venete che conquistano tre punti consecutivi, il time out arriva per Messina ma al rientro Fiorio mura Diop (17-16). Poco dopo Erika Esposito appoggia oltre il muro il punto dell’aggancio (18-18), errore di Diop a seguire con primo vantaggio nel set per le ospiti sul 18-19 e time out richieste. Muro di Babatunde ma il tocco di seconda di Stocco rimette di uno avanti Padova, ancora murata Diop per il break delle venete (20-22). Erika Esposito e Fiorio grazie ai loro punti regalano il set a Padova sul 22-25.

Il quarto set è giocato punto a punto ma si avverte la tensione tra le fila peloritane, a rompere l’equilibrio sono però le giocatrici di casa che dal 7-8 trovano quattro punti consecutivi e la panchina veneta interrompe il gioco. Al rientro restituisce Padova che trova quattro punti consecutivi e a chiamare tempo è la panchina messinese che opera anche due sostituzioni, rientra Vernon ma come opposto per Diop e Olivotto al centro per Babatunde. Subito tre punti consecutivi dell’americana con Akademia che torna avanti 14-12. Respira Messina che allunga 17-14 e coach Sinibaldi spende il secondo time out fiutando il pericolo. Massimo vantaggio di Akademia sul 20-15 dopo gli attacchi di Rossetto, tre punti consecutivi per Padova e anche coach Bonafede spende il suo ultimo time out. Modestino rimette in moto le sue e Mason allunga 22-18. Arrivano quattro punti consecutivi di Padova e si chiude il cambio Diop-Vernon. Le due squadre arrivano appaiate sul 23 pari, Erika Esposito mette a terra il punto del match point per Padova e poi è sempre lei a chiudere la partita in parallela.

Tabellino

Parziali: 21-25, 25-20, 22-25, 23-25.

Durata: 27′, 28′, 29′, 31′.

Arbitri: Danilo De Sensi & Antonio Gaetano, Sebastiano Rizzotto (videocheck).

Mvp: Cristina Fiorio, schiacciatrice di Padova.

Akademia Bozdeva ne, Norgini ne, Olivotto 3, Carraro 0, Modestino 9, Vernon 7, Rossetto 10, Mason 12, Trevisiol ne, Caforio 0, Babatunde 10, Guzin ne, Diop 8.

Allenatore: Fabio Bonafede. Assistente: Flavio Ferrara.

Padova: Bovo 7, Fiorio 19, Talerico ne, Ghibaudo 2, Hart 10, Maggipinto 0, Micheletti ne, Grosse Scharmann 13, Fanelli 9, Lisa Esposito 7, Occhinegro ne, Erika Esposito 14, Stocco 3, Pridatko ne.

Allenatore: Marco Sinibaldi. Assistente: Riccardo Fiscon.

