Akademia Messina cerca riscatto in trasferta a Concorezzo

Sia Campagnolo che Colombo presentando la gara tornano sulla sconfitta dell'andata: "Non ci è andata giù" e "partita difficile da metabolizzare"

Dopo aver inaugurato il girone di ritorno con una vittoria, il Gruppo Formula 3 Messina cerca il bis in trasferta. Domenica 7 dicembre, ore 15:30, le SuperGirls di coach Freschi saranno ospiti, per la seconda giornata di ritorno della stagione regolare, della formazione lombarda Concorezzo. Le avversarie occupano il settimo posto in classifica con 9 punti e tre vittorie. La prima stagionale ottenuta proprio contro le messinesi (3-1: 16-25, 26-24, 25-17, 25-21), le altre rispettivamente in casa contro Casalmaggiore (3-0: 30-28, 25-14, 25-19) e Marsala (3-2: 25-20, 25-20, 20-25, 16-25, 16-14).

Nell’ultima giornata, le ragazze di coach Reali – nonostante la buona partenza nel primo parziale – non sono riuscite ad imporsi su Melendugno (1-3: 25-20, 16-25, 22-25, 22-25). Convincenti le prestazioni della schiacciatrice Bucciarelli e dell’opposta Sara Stival– rispettivamente con 17 e 12 punti-, top spikers della squadra. Brillante anche la centrale Martina Veneriano. Per lei 12 punti, di cui 8 in attacco, 3 ace e un muro.

Il match di andata costituisce l’unico tra le due formazioni. Al “PalaRescifina” di Messina, lo scorso 12 ottobre, la gara segnò, per le messinesi, la prima sconfitta stagionale, dando inizio ad un periodo buio, segnato da tre sconfitte consecutive e interrotto dalla vittoria in esterna e al tie-break, nel derby siciliano contro Marsala.

C’è voglia di rivalsa nelle parole della vigilia

Benedetta Campagnolo centrale Gruppo Formula 3 Messina: “La continuità è un aspetto di cui abbiamo tanto parlato, dopo le prime sconfitte del girone di andata; ci mancava. Alternavamo grandi alti a grandi bassi. Ora, stiamo pian piano imparando a tenere un livello costante, la chiave che serve per compiere uno step in più, per non lasciare mai spazio all’avversario. Ricordiamo ancora la sconfitta dell’andata. Per noi è stata una partita molto difficile e anche metabolizzare e lavorare sul risultato, ci ha richiesto molte energie. Quindi, per noi sarà un momento di rivalsa, oltre ad essere anche un match centrale del nostro campionato. Prendere più punti possibile ciò che dovremo fare. Ci stiamo preparando per arrivare pronte“.

Valentina Colombo centrale del Gruppo Formula 3 Messina: “La sconfitta dell’andata non ci è andata giù. Questa settimana stiamo lavorando bene, pensando anche a resettare la bella vittoria di domenica scorsa contro Club Italia. Ora, si penserà solo a Concorezzo e rifarci di quella brutta figura che abbiamo fatto all’andata. Andremo in Lombardia con uno spirito diverso. Ci andremo per ribaltare il risultato perché sappiamo che possiamo farlo. Concorezzo è una squadra che ha affrontato alti e bassi per tutta la stagione e non ha più voglia di lasciare punti per strada ed è in crescita”.