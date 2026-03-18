 Maxi tamponamento, denunciato l'autista del tir che ha perso gasolio

Maxi tamponamento, denunciato l’autista del tir che ha perso gasolio

Redazione

Maxi tamponamento, denunciato l’autista del tir che ha perso gasolio

mercoledì 18 Marzo 2026 - 12:31

Un 54enne pluripregiudicato, dipendente di una ditta campana. L'autoarticolato non era revisionato ed è stato sequestrato

E’ stato individuato e denunciato il conducente del mezzo pesante che nella mattinata di ieri ha provocato il maxi tamponamento sull’autostrada A/20 tra gli svincoli di Villafranca e Milazzo, coinvolgendo oltre 50 veicoli.

Si tratta di un 54enne pluripregiudicato, autista professionale di una ditta campana alla guida di un autoarticolato privo di revisione che, perdendo in maniera cospicua gasolio, ha reso viscida la tratta autostradale in diversi punti, causando la perdita di controllo dei veicoli diretti verso Palermo.

Indagini accurate da parte del personale della Polizia Stradale di Messina, hanno permesso di identificare l’autista e di denunciarlo per il reato di attentato alla sicurezza dei trasporti, sequestrare il mezzo pesante e contestare amministrativamente la mancanza della revisione, la perdita del carico insieme alla cattiva sistemazione.

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