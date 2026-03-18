“Messina ha un triste primato, Daniela è la sesta vittima di femminicidio” VIDEO

La senatrice Dafne Musolino ha ricordate le sei donne in Senato e alla fiaccolata a piazza Duomo

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – “Messina ha un triste primato, Daniela Zinnanti è la sesta vittima di femminicidio”, dice con la voce spezzata dalla commozione la senatrice Dafne Musolino.

“Oggi abbiamo accompagnato Daniela nel suo viaggio verso il Padre e fra le sue braccia tutte le sue sofferenze cesseranno. Non è facile parlare, vi dico che quella sera quando ho letto la notizia mi è preso uno sconforto grandissimo a pensare che fosse successo di nuovo a Messina”, ha continuato la senatrice presente sia al funerale della vittima di femminicidio che alla fiaccolata in piazza Duomo.

“Ho ricordato in Senato le donne uccise a Messina”

“Ho ricordato in Senato le donne uccise a Messina e continuerà a farlo. Le vittime di femminicidio sono sorelle in questa sventura, ma sono anche sorelle nostre. Daniela sono io, Daniela siamo noi, siamo le donne e anche gli uomini presenti stasera per lottare contro la violenza”, ha concluso Musolino.