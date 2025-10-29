Akademia Messina, Costantino: “Se desiderati rimaniamo in città, o toglieremo il disturbo”

Il Gruppo Formula 3 aggiorna la città sulle dimissioni di Bonafede, lo stato della squadra e le condizioni dell'attività: "Gli eventi ben vengano, ma PalaRescifina nato per l'attività sportiva"

MESSINA – In una conferenza stampa già programmata, prima dell’annuncio delle dimissioni del tecnico, il presidente Fabrizio Costantino, e il vice presidente e title sponsor, Antonio Caselli, hanno chiarito anche la situazione tra la società sportiva e l’amministrazione comunale. Specificando come altri Comuni avrebbero chiesto di portare la società in provincia dove sarebbe ben accolta e con l’amministrazione al fianco totalmente. Durante i concerti il Gruppo Formula 3 non può utilizzare l’impianto per gli allenamenti con le partite spesso in trasferta, ma recentemente si sono aggiunti alcuni eventi anche per le partite in casa. Per il primo è stata chiesto il posticipo alla società ospite, per la seconda si pensa ad uno spostamento di impianto, probabilmente alla Cittadella, ma bisognerà capire se andrà bene alla Lega Volley. Entro novembre, quando sarà programmata la prossima stagione, la società attende risposte dall’amministrazione. Prossima partita sabato 1 novembre ore 15:30 al PalaRescifina contro Costa Volpino.

Il rapporto con l’amministrazione

Così Fabrizio Costantino sui rapporti con l’amministrazione comunale: “Se vogliamo la A1, ma abbiamo grosse difficoltà a portare avanti la nostra attività sportiva, c’è qualcosa che non funziona. Senza far polemica vorremmo sapere qual è il futuro sportivo della città, le componenti società e amministrazione comunale se hanno visioni diverse dobbiamo fare un passo indietro o aggiustare il tiro per capire cosa fare in futuro. Anticipo che già nelle scorse settimane abbiamo chiacchierato col sindaco Basile e l’assessore Finocchiaro, persone che stimo, chiunque viene a Messina si rende conto che la città è migliorata. Non ci sono attriti però mentre noi portiamo avanti un’attività sportiva di Serie A2 che guarda più su abbiamo bisogno dell’amministrazione vicino e capire cosa vuole fare il palazzetto. Noi da regolamento della Lega abbiamo questo palazzetto per giocare in casa, non ci siamo mai opposti agli eventi ma questi stanno crescendo sempre di più. Prima dell’uscita dei calendari abbiamo chiesto quali fossero gli eventi in programma, quando il calendario esce e in due gare casalinghe viene inseriti eventi come il rally del tirreno siamo costretti a spostare il giorno della gara, il PalaTracuzzi è impegnato col basket, capite bene che i problemi son questi. L’altra novità del 14 dicembre dovremmo spostarci all’Unime, la Lega potrebbe fare una deroga e non sappiamo nulla. Non possiamo giocare in queste condizioni. Questa struttura è nata per fare lo sport, gli eventi vanno bene entro un certo limite, ci deve essere garantita la possibilità di fare sport e dobbiamo avere sempre un impianto in cui allenarci. Non ci sono impianti in cui allenarci se non chiedere all’Università. Senza problemi dico anche che ci stanno altri comuni che ci chiedono di spostare l’attività da altre parti”.

La programmazione incombe e servono risposte: “Credo sia giusto dare ogni tre mesi un po’ di informazioni ai tifosi e alla città – prosegue Costantino – Prossimamente partirà la programmazione della nuova stagione e presenteremo il nuovo piano marketing. Dovremmo capire dove andare a collocarci. Se siamo desiderati in questa città resteremo, sennò toglieremo il disturbo. Abbiamo avviato colloqui con altri comuni e ci aspettano. Non stiamo andando a Catania o Palermo, resteremo in provincia e continueremo a rappresentare Messina e la Sicilia, come evidente dalle nostre maglie. Spostarci di Comune non è un fallimento ma il senso di poter lavorare nel migliore dei modi”.

Sulle dimissioni di Bonafede

Così il presidente Costantino: “La notizia delle dimissioni è arrivata lunedì sera come un fulmine a ciel sereno, ne prendiamo atto, abbiamo dato l’ok al mister perché ha delle esigenze personali. Non parliamo delle motivazioni perché entriamo nella sfera della privacy, preciso che il rapporto tra società e mister è un rapporto speciale, stupendo dal punto di vista umano e dal punto di vista sportivo. Abbiamo sempre riconosciuto stima e il mister ha avuto sempre la massima fiducia. Non esiste di rapporti non idilliaci della società e neanche di passi indietro da parte sua. Venerdì c’eravamo sentiti per parlare di futuro addirittura, ieri sera abbiamo passato una piacevole serata insieme e vorrei anche io ricordare il percorso incredibile fatto scrivendo pagine di storia di Akademia. Il nostro sogno resta arrivare in A1, ma dobbiamo farlo nel modo opportuno gestendo i soldi degli sponsor. La provincia di Messina è la 105ª su 108, noi non abbiamo dietro fondi arabi e sappiamo che c’è crisi in città”.

Intervenuto per spendere due parole sul tecnico anche Antonio Caselli: “Di Bonafede si può dire tanto e niente, ci siamo salutati e lui ha fatto tantissimo per noi regalandoci emozioni su emozioni. Lo ringraziamo perché oltre un coach è una persona bravissimo che ha saputo fare di dodici ragazze non molto conosciute le stava portando su per poter sperare ad una tranquilla permanenza in A2″.

Chi sarà il nuovo tecnico?

La squadra da ieri pomeriggio si allena agli ordini del secondo allenatore Flavio Ferrara e dell’assistente Daniele Cesareo. Entro 48 ore si avranno notizie certe sul nuovo tecnico: “La società già da ieri – spiega Costantino – si è attivata per diversi colloqui con diversi tecnici. Tanti tecnici ad oggi avrebbero il piacere di venire a Messina, in tanti si propongono e cercano noi, il lavoro che stiamo facendo è apprezzato e stimato in tutta Italia. L’obiettivo è nell’arco delle prossime 48 ore comunicare il sostituto, la squadra lavora tantissimo, abbiamo un nuovo palleggiatore, Rastelli sta rientrando in gruppo, Carcaces ha avuto un leggere infortunio che l’ecografia di ieri ha scongiurato lo stiramento e contiamo di recuperarla nel breve tempo. Chiunque verrà troverà un gruppo affiatato che a breve volerà. Il nostro obiettivo era portarla verso fine novembre ad esplodere. Queste giovani chiedono di lavorare. Il nuovo profilo del tecnico deve essere di esperienza, un tecnico che voglia costruire un percorso assieme a noi. Abbiamo precisato che non si può ottenere tutto e velocemente, dobbiamo costruire e non solo tra società e tecnico, serve però anche la città, l’imprenditoria, la gente e l’amministrazione comunale”.