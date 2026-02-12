Akademia Messina, Costantino: “Siamo in pool promozione dove volevamo”

Il presidente parla di obiettivo raggiunto in modo da programmare al meglio la prossima stagione che sarà la quinta consecutiva in A2

MESSINA – Il momento che vive il Gruppo Formula 3 Messina in serie A2 di pallavolo non è né positivo né negativo. Tutto secondo programma per il presidente Fabrizio Costantino che è impegnato in questi giorni a preparare il piano marketing per la prossima stagione. Le due sconfitte in pool promozione non sono un dramma in quanto la squadra è giovane e non aveva ambizioni di promozione.

Il presidente ci tiene a sottolineare i buoni risultati, globali, confermati nel corso degli anni: “Stiamo portando avanti il lavoro per la prossima stagione. Siamo nelle fasi iniziali di programmazione, l’obiettivo era la pool promozione per avere la serenità di guardare avanti con maggior tranquillità per partire subito e vorrei evidenziare che è la quarta stagione consecutiva di A2 e abbiamo centrato tre volte la pool promozione, segno che si sta facendo davvero bene”.

Nei primi due incontri di pool promozione sono arrivate due sconfitte, il presidente commenta così: “Quest’anno non avevamo alcuna ambizione se non portare avanti un gruppo giovane, costruito dal precedente tecnico, molto giovane che ha fatto vedere tante cose positive. Non c’è l’esperienza della squadra dello scorso anno. Come società siamo contenti della stagione che portiamo avanti, la pool promozione ci vedrà confrontarci con squadre che hanno ambizioni nettamente superiori e impareremo tanto. Tolti i primi set anomali delle prime due partite le ragazze si stanno esprimendo nettamente meglio e da questo dobbiamo ripartire”

Giulia Viscioni non entrata nell’ultima trasferta e non più impiegata come opposta. “Questione semplicissima – chiarisce il presidente – lei arriva come posto 4, nel momento in cui iniziamo la preparazione Rastelli si infortuna e Viscioni si è sacrificata in un ruolo che non le piace ma dove si esprime bene. Le avevamo promesso che raggiunto l’obiettivo pool promozione sarebbe tornata a ricoprire il suo ruolo. Siamo ben contenti e lieti di averla in squadra e della stagione che sta portando avanti.