L’I.I.S. “Antonello” si rinnova: ecco i nuovi indirizzi della scuola VIDEO

Dopo il liceo Scientifico Sportivo arriva l'Agrario. "Il prossimo anno la scuola diventerà un campus"

REDAZIONALE – L’Istitito d’Istruzione Superiore “Antonello” si rinnova. Ecco i nuovi indirizzi della scuola.

Dall’anno prossimo anche l’indirizzo Agrario

“Una scuola nuova nonostante sia di grande tradizione. E’ stata fondata nel 1862 e riesce ancora a fornire nuovi indirizzi che si aggiungono a quelli storici”, spiega la dirigente Daniela Pistorino. Agli indirizzi storici come l’Enograstronomico, il Turistico e il Grafico, l’anno scorso si è aggiunto il liceo Scientifico Sportivo e il prossimo arriverà anche l’Agrario. “Inoltre l’anno prossimo la scuola diventerà un vero e proprio campus”, conclude la dirigente.