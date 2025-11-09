Akademia Messina è rinata, piegata l’imbattibile Trento in trasferta

La prima di coach Freschi è una vittoria in rimonta in casa della capolista. Secondo successo consecutivo per una squadra che potrebbe aver svoltato

TRENTO – Successo del Gruppo Formula 3 Messina che nella settima giornata va a vincere al Sanbapolis di Trento e infligge la prima sconfitta stagionale alla Itas Trentino capolista del girone A di Serie A2 femminile. La sfida, la prima con coach Matteo Freschi in panchina, è stata molto equilibrata. Messina porta a casa i tre punti grazie ai tre se vinti con l’unico della formazione di casa, ma ai punti la sfida termina in realtà 94 pari, con i tre parziali vinti in rimonta da Akademia Sant’Anna tutti molto tirati e uno ai vantaggi.

Si presenta bene coach Freschi e comunque splendido lavoro delle ragazze del presidente Costantino che dopo l’addio di coach Bonafede hanno ceduto a Costa Volpino sabato scorso, poi vinto a Marsala il derby al tiebreak mercoledì e ora arriva una vittoria importantissima contro la prima della classe. In luce tra le peloritane ancora Giulia Viscioni, per lei 19 punti. In doppia cifra anche Zojzi (15), il capitano Carcaces (14) e Campagnolo (10). Akademia sale a quota otto punti in classifica e domenica prossima torna a giocare in casa contro Casalmaggiore.

Itas Trentino – Gruppo Formula 3 1-3

Parziali: 25-18, 24-26, 22-25, 23-25.

Arbitri: Denise Galletti & Ruggero Lorenzin, Mirco Crivellaro (videocheck).

Itas Trentino: Ristori, Cosi 6, Zeni, Guerra, Monza 4, Cheyenne 2, Marconato 8, Laporta, Pamio, Giuliani 16, Iob, Andrich 7, Lazda 20.

Allenatore: Alessandro Beltrami. Vice: Michele Parusso.

Gruppo Formula 3: Tisma 1, Rizzieri 2, Zojzi 15, Colombo, Felappi, Ferrara, Landucci 7, Viscioni 19, Campagnolo 10, Carcaces 14, Rastelli, Oggioni.

Allenatore: Matteo Freschi. Vice: Flavio Ferrara. Assistente: Daniele Cesareo.