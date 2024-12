Akademia Messina eliminata dalla Coppa Italia al tiebreak contro Offanengo

Oltre due ore di battaglia e altri cinque set dopo quelli contro Costa Volpino ma stavolta Akademia esce sconfitta per la prima volta al PalaRescifina

MESSINA – Il PalaRescifina di Messina ancora teatro di battaglie con Akademia Sant’Anna che regala ancora spettacolo e offre cinque set di qualità al pubblico di casa. Ma a differenza della partita di tre giorni fa contro Costa Volpino esce sconfitta, per la prima volta tra le mura amiche, ed è eliminata dalla Coppa Italia. Offanengo esce vittoriosa dimostrando nel primo set di non aver paura di Akademia e riuscendo a superarla a metà gara portandosi avanti due set a uno. Messina reagiva e portava la sfida al set decisivo ma lì, nonostante le ripetute accelerazioni di Akademia, Offanengo non si arrendeva e riusciva a operare il sorpasso nelle fasi finali e imporsi.

Alla vigilia si pensava che coach Bonafede potesse dare riposo a chi aveva trovato meno spazio, ma lo starting six è quello titolare: capitan Carraro al palleggio e Diop suo opposto, in banda Rossetto e Mason, centrali Modestino e Olivotto con libero Caforio. A partita in corso, per la prima volta in stagione, Akademia farà giocare uno spezzone di partita a tutte le proprie atlete con gli ingressi sul taraflex di Norgini, Trevisiol, Guzin e Babatunde. Coach Bolzoni schiera così le cremonesi: Bridi-Martinelli sulla diagonale palleggiatore-opposto, Rodic e Nardelli in posto 4, Campagnolo e Caneva centrali con Tellone libero. Rodic sarà premiata migliore in campo, 21 punti per lei, mentre tra le file di Messina Mason top scorer con 21 punti, Diop meno devastante del solito va comunque in doppia cifra (18), come Rossetto (15) e Olivotto (10).

Nel prossimo turno sarà trasferta in Trentino per Offanengo, capolista del girone B, che ha superato in casa Brescia, prossima avversaria di Akademia in campionato, per tre set a uno in rimonta dopo aver perso il primo ai vantaggi. Le altre sfide sono andate appannaggio di San Giovanni in Marignano, che ha liquidato in tre set Cremona, e Busto Arsizio che ha vinto al tiebreak contro Macerata recuperando da due set a uno sotto. I quarti di finale vedono prevalere il girone B per tre vittorie contro solo San Giovanni in Marignano a vincere per il girone A.

Akademia Sant’Anna – Offanengo

Nel primo parziale Akademia prova subito ad allungare e riesce dopo una prima fase punto a punto sul 12-8, in questa fase molto coinvolta Olivotto. Reazione di Offanengo che accorcia sul 12-11 con Campagnolo a servizio. Poco dopo le lombarde impattano sul 13 pari e coach Bonafede richiede un time out. Al rientro prosegue il buon momento di Offanengo che allunga 15-19 murando spesso le attaccanti peloritane e costringendo coach Bonafede dopo un contro parziale di 3-11. Al rientro prosegue il buon momento delle ospiti e arrivano tre cambi sulla panchina messinesi: fuori Rossetto, Carraro e Diop, dentro Norgini, Trevisiol e Guzin. Il set fila via liscio con il mani out di Martinelli che procura i set point e l’ace Bridi che chiude il set.

Nel secondo set torna in campo il sestetto titolare di Messina. Carraro apre il set in battuta e Akademia conquista i primi tre punti, la formazione di casa mantiene il vantaggio fino a che Diop non va in battuta e con due ace porta le locali sul 9-4 costringendo coach Bolzoni al time out. Al rientro il distacco aumenta fino al 13-6 e Offanengo utilizza anche il secondo time out. Con Akademia che doppia le avversarie sul 18-9 è coach Bolzoni a operare i cambi dando spazio a Bole e Tomasini. Messina dilaga con Mason che procura i set point sul 24-12, Rossetto chiude immediatamente pareggiando il conto dei set.

Nel terzo parziale prova lo strappo Offanengo che si porta sul 2-5, reazione delle peloritane che contro un contro parziale di 5-2 si portano in testa. Si prosegue punto a punto fino al 13 pari quando le ospiti trovano tre punti consecutivi con Martinelli in battuta. Si accendono gli animi dopo un punto di Akademia e la richiesta vincente di videocheck di Offanengo, l’arbitro estrae un cartellino giallo per parte e alla ripresa del gioco Rossetto trova due punti consecutivi costringendo la panchina lombarda al time out. Si torna sul taraflex e le ospiti si riportano tre punti sopra, così a fermare il gioco sono le siciliane. Offanengo si porta vicina al set sul 20-23 in proprio favore, Martinelli procura il set point sul 21-24 e coach Bonafede ferma il gioco. Il primo non viene convertito, il secondo va a segno con il mani out di Rodic.

Nel quarto in campo per Messina Babatunde al posto di Modestino. Break Akademia con Diop al servizio (5-3), reazione immediata di Offanengo che pareggia. Nuova fuga di Messina dall’8-8, le ospiti rientrano ancora una volta sul 12-12, si va avanti punto a punto con Akademia che prova in più occasioni a strappare. Un momento propizio sembra arrivare sul 19 pari quando l’attacco out di Offanengo, confermato dal videocheck, e il successivo attacco vincente di Rossetto danno ad Akademia un vantaggio di due sul 21-19, la panchina lombarda ferma il gioco. Al rientro ancora Rossetto vincente, poi l’errore di Rodic e l’ace di Olivotto facilitato dal nastro mandano le locali a set point sul 24-20, subito convertito dall’intelligente mani out di Rossetto che manda palla sul muro e da lì sull’asta.

Tiebreak

Il set decisivo si apre con due punti di Diop e l’ace di Mason per l’iniziale 3-0 in favore di Akademia. Reazione immediata delle ospiti che si riportano sul 3-3. Nuova accelerazione locale, subito contenuta, ne arriva una terza che porta Messina a cambiare campo sull’8-6 con contestuale time out della panchina lombarda. Rientra ancora Offanengo sul 9-9 e trovano per la prima volta il vantaggio in questo tiebreak con l’errore di Messina sul 10-11. Finale serratissimo giocato anche dalle panchine chiedendo l’intervento del videocheck, Babatunde rimette avanti Messina murando in campo sul 13-12 e Offanengo chiede time out. Arrivano due punti consecutivi di Offanengo che si procura match point e la partita va in archivio col tocco morbido a oltrepassare il muro di Martinelli.

Tabellino

Parziali: 17-25, 25-12, 22-25, 25-20, 13-15.

Durata: 26′, 24′, 32′, 28′, 22′.

Arbitri: Marco Pazzaglini & Fabio Sumeraro (Claudio Spartà videocheck).

Mvp: Isidora Rodic, schiacciatrice Offanengo.

Akademia Sant’Anna: Norgini 0, Olivotto 10, Carraro 3, Modestino 8, Rossetto 15, Mason 21, Trevisiol 0, Caforio 0, Babatunde 5, Guzin 0, Diop 18.

Allenatore: Fabio Bonafede. Assistente: Flavio Ferrara.

Offanengo: Bridi 6, Martinelli 19, Salvatori ne, Compagnin ne, Favaretto ne, Campagnolo 5, Tellone 0, Rodic 21, Tommasini 0, Caneva 11, Nardelli 15, Pinetti ne, Bole 0.

Allenatore: Giorgio Bolzoni. Assistente: Fabio Collina.