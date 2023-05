Akademia Messina forza sei. Bonafede: "Siamo veramente soddisfatti" - Tempostretto

Le dichiarazioni dell'allenatore dopo la vittoria a Como. Akademia potrebbe ora festeggiare la salvezza con una giornata d'anticipo

MESSINA – “È stata la terza partita in sette giorni – le parole di coach Bonafede al termine della sfida tra Como e Akademia – domenica scorsa a Milano in un match durissimo, mercoledì contro Cremona e oggi (ieri, ndr) un’altra trasferta pesante. Un bel tour de force sul quale pesa anche qualche defezione nella formazione e, quindi, posso dire che siamo veramente molto soddisfatti. Ci siamo sentiti un po’ a casa, con tanti tifosi che da Messina sono venuti qua per sostenerci e questo è bellissimo. Domenica andiamo ad Offanengo: recuperiamo in fretta le energie perché ci aspetta un’altra partita importantissima”.

Dopo sei vittorie consecutive, un intero “girone” senza subire sconfitte e anzi avendo battuto così almeno una volta tutte le avversarie incontrate, l’allenatore della Desi Shipping Akademia Messina non è ancora soddisfatto. È vero che la classifica adesso sorride alla formazione cara al presidente Costantino, il quinto posto la salverebbe a fine stagione, ma il piazzamento va difeso nelle ultime due partite: prima la trasferta contro Offanengo e all’ultima sfida in casa contro Castelnuovo Rangone.

Le possibilità di salvezza di Akademia

Il calendario e gli sviluppi, giornata dopo giornata, di questa poule salvezza hanno messo nelle mani delle pallavoliste di Akademia il loro destino. Incontrare infatti nelle ultime partite le due rivali dirette per la salvezza permette a Muzi e compagne di giocarsi le loro chance senza intermediari. La vittoria di Offanengo al tiebreak contro Vicenza non ha permesso di salire in quarta posizione, ma come scrivevamo poco fa la quinta basterebbe a salvarsi.

In realtà all’Akademia, ora a quota 35 punti, per salvarsi matematicamente dovrebbe bastare una vittoria a patto che arrivi nell’ultima giornata in casa contro Castelnuovo Rangone e sia di tre punti. La situazione in classifica infatti vede Vicenza e Sant’Elia che vincendo entrambe le sfide nelle loro ultime due giornate potrebbero arrivare al massimo a quota 36, a Messina per portarsi a debita distanza basta conquistare due punti.

Dovendo quindi fare la corsa solo su Castelnuovo Rangone per difendere la quinta posizione, anche in caso di vittoria di quest’ultima contro Marsala e contestuale sconfitta dell’Akademia contro Offanengo la truppa di Bonafede perderebbe la posizione (Castelnuovo Rangone 36 e Messina 35) ma la vittoria all’ultima giornata garantirebbe il nuovo sorpasso. In caso che si arrivi a pari punti andrebbe valutato il numero di vittorie totali ottenute, al momento Messina è a 11 mentre Castelnuovo Rangone è a 12.

Tutte queste ipotesi non tengono però conto che in realtà ci sarebbe la possibilità che Messina vinca in trasferta contro Offanengo mentre Castelnuovo Rangone non ottenga punti contro Marsala, questo scenario vedrebbe l’Akademia salva addirittura, ed era impensabile qualche settimana fa, con una giornata d’anticipo. Queste le sfide che riguardano da vicino la squadra messinese negli ultimi due turni: Offanengo-Akademia e Castelnuovo Rangone – Marsala, Akademia-Castelnuovo Rangone e Sant’Elia-Offanengo.

Risultati 10ª giornata

Sant’Elia – Club Italia 3-0

Cremona – Perugia 3-1

Como – Messina 1-3

Vicenza – Offanengo 2-3

Marsala – Lecco 1-3

Riposava: Castelnuovo Rangone.

Classifica Poule Salvezza A2

Como 41 punti [30]

Lecco 41 [31]

Cremona 39 [30]

Offanengo 36 [30]

Akademia Messina 35 [30]

Castelnuovo Rangone 33 [30]

Vicenza 30 [30]

Sant’Elia 30 [30]

Marsala 21[29]

Club Italia 19 [30]

Perugia 18 [30]

Tra parentesi quadre le partite giocate, mantengono la A2 le formazioni che si trovano nelle prime cinque posizioni