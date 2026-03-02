Akademia Messina, Freschi: “Buona gara con un sistema di gioco nuovo”

Con i risultati maturati nella sesta giornata e la nuova classifica Gruppo Formula 3 mercoledì sera potrebbe dire addio ai playoff

MESSINA – Nessuno mette in dubbio l’impegno della ragazze che settimana dopo settimana si allenano agli ordini di coach Freschi e scendono in campo. Ancora più evidente sono i miglioramenti espressi sul taraflex con le SuperGirls care al presidente Costantino che partita dopo partita vanno vicini a ottenere punti e poco dopo certamente arriverà la prima vittoria. Però la classifica purtroppo le condanna all’ultimo posto e, visti i risultati maturati, nelle ultime quattro servono quattro vittorie piene (sperando che Melendugno non faccia più punti) per qualificarsi almeno da nona ai playoff.

Una missione certamente complicata e di cui si potrà conoscere l’esito già mercoledì sera quando al PalaRescifina, nel turno infrasettimanale, verrà a giocare Busto Arsizio. Le bustocche avevano iniziato la pool promozione a pari punti di Messina, dopo sei partite si ritrovano a metà classifica e a lottare anche per il terzo posto. I primi due di Brescia e Talmassons sembrano ormai fuori portata per tutti, saranno queste due le formazioni che si giocheranno la promozione diretta.

Le dichiarazioni post gara

Coach Matteo Freschi commenta così la partita: ”Abbiamo disputato una buona gara, con un sistema di gioco nuovo. All’inizio abbiamo pagato l’adattamento, poi è stato bello vedere la squadra crescere e migliorare nel corso della gara. Complimenti a tutte le ragazze, ma faccio una menzione individuale a Valentina Colombo che è entrata e ha fatto molto bene. È riuscita a mettere in pratica alcuni aspetti del gioco su cui stiamo lavorando in questi mesi e da allenatore sono molto orgoglioso di questo”. L’allenatore fa riferimento a Greta Kiss schierata come opposto, ma il più delle volte poi lasciata anche in ricezione.

Aneta Zojzi sempre più leader offensiva di questa stando ai punti realizzati, ieri 19, dichiara: ”Sono molto contenta, anche se, per quanto ci stiamo impegnando, avere delle soddisfazioni sarebbe la cosa più bella. Però, oggi sono molto felice perché, per la prima volta, ho visto quello che Matteo Freschi ci sta insegnando dal primo giorno: di non pensare singolarmente ma di giocare tutti insieme”.

Risultati 6ª giornata pool promozione

Busto Arsizio – Itas Trentino 3-0

Messina – Talmassons 1-3

Fasano – Roma Volley 1-3

Padova – Costa Volpino 3-1

Melengugno – Brescia 2-3

Classifica aggiornata

Brescia 32 punti (11 vittorie)

Talmassons 31 (10)

Padova 24 (8)

Costa Volpino 23 (8)

Roma 22 (7)

Busto Arsizio 21 (6)

Fasano 18 (7)

Trentino 17 (6)

Melendugno 17 (5)

Messina 5 (2)

