Akademia Messina, Giulia Carraro sarà il nuovo capitano

La palleggiatrice veneta succede a Melissa Martinelli e a Margherita Muzi

MESSINA – Si è conclusa la seconda settimana di lavoro pre-campionato per le ragazze di Akademia Sant’Anna, la grossa novità è l’individuazione del nuovo capitano, ruolo che sarà ricoperto dalla veneta Giulia Carraro, Rossella Olivotto sarà la sua vice. La palleggiatrice Carraro è stata il primo colpo ad essere annunciato al termine della passata stagione ed è stata fortemente voluta da coach Bonafede. Sarà lei a trascinare in campo, non solo in regia, le sue compagne nella prossima stagione succedendo nel delicato ruolo a Margherita Muzi, la romana capitano nella stagione della promozione e nella prima in A2, e a Melissa Martinelli, che è stata capitano nella passata annata e in due anni ha totalizzato 53 presenze, record per una pallavolista di Akademia in massima serie.

Prosegue intanto il lavoro di coach Fabio Bonafede e del staff al PalaRescifina. Si sta gradualmente plasmando il gruppo in modo da condurlo ad uno dei periodi più importanti, forse quello fondamentale, della stagione. Settembre, infatti, sarà il mese dedicato ai vari test match. Si potranno iniziare a cogliere aspetti indicativi, utili e da valorizzare per arrivare a far brillare le varie facce di un complesso potenzialmente devastante. Già fissato il calendario che verrà ufficializzato nei prossimi giorni e che costituirà una base importante perché le ragazze possano continuare a conoscersi e ad integrarsi all’interno dell’organizzazione di gioco richiesta dal coach.

