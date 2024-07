Akademia Messina ha presentato domanda di iscrizione al campionato

Inoltrata la documentazione richiesta per partecipare alla prossima Serie A2 femminile, il presidente Costantino: "Inizia ufficialmente la nuova stagione"

MESSINA – Come previsto dai regolamenti federali, prende avvio ufficialmente, nel primo giorno del mese di luglio, la stagione sportiva 2024/25. Ultimata la presentazione dello staff tecnico e delle tredici atlete inserite in organico, ultimo colpo di mercato l’americana Adanna Rollins. I VicePresidenti di Akademia Sant’Anna, Peppe Venuti e Antonio Caselli, al termine di un meticoloso e faticoso lavoro burocratico, hanno provveduto, nella prima giornata del mese di luglio, a registrare la richiesta affiliazione e iscrizione al Campionato, in Federazione, e consegnare, presso la Lega Pallavolo Femminile, la corposa documentazione richiesta.

“L’iscrizione formale al Campionato – ha dichiarato il presidente Fabrizio Costantino – è sicuramente un atto dovuto ma al tempo stesso che richiede attenzione nella sua complessità e delicatezza. Possiamo dire di essere pienamente soddisfatti perché, dopo aver presentato un roster di altissimo livello, oggi iniziamo ufficialmente la nuova stagione con questa notizia: abbiamo ultimato correttamente tutto l’iter richiesto. Attendiamo solo la ratifica”.

Come si svolgerà il campionato di Serie A2

Resa nota, intanto, la formula di svolgimento del prossimo torneo di A2 femminile e della Coppa Italia di categoria. Il Campionato avrà massimo venti squadre partecipanti, divise in due gironi da dieci squadre, per diciotto giornate complessive di Regular Season. I club sono stati suddivisi secondo il criterio del ranking, tenendo però separate le due isole. Nel caso di società che rinuncino o non vengano ammesse e l’organico fosse inferiore a venti, si procederà al ripescaggio delle squadre iscritte come Riserve fino al numero precedentemente indicato.

Al termine della stagione regolare, le squadre classificate dal 1° al 5° posto di ciascun girone si qualificheranno alla Pool Promozione (dieci squadre totali). Ogni squadra affronterà le cinque formazioni provenienti dall’altro girone in gare di andata e ritorno per un totale di dieci giornate. Si manterranno tutti i punti conseguiti nella Regular Season. La vincente della Pool sarà promossa direttamente in Serie A1.

Le squadre dalla 2a alla 5a posizione della Pool Promozione accederanno ai Play Off Promozione e si affronteranno in Semifinale da disputarsi al meglio delle tre gare con abbinamenti 2a-5a e 3a-4a. Le vincenti delle Semifinali otterranno il pass per la Finalissima da disputarsi sempre al meglio delle tre gare e darà diritto al secondo slot Promozione.

Le squadre classificate dal 6° al 10° posto dei due gironi si qualificheranno alla Pool Salvezza (dieci squadre totali). Ogni squadra affronterà le formazioni provenienti dall’altro girone in gare di andata e ritorno, per totali dieci giornate. Si manterranno tutti i punti conseguiti nella Regular Season. Le ultime cinque classificate della Pool Salvezza retrocederanno in Serie B1.

Il regolamento della Coppa Italia

Per quanto riguarda la Coppa Italia, vi avranno accesso le prime quattro squadre di ogni girone, al termine delle gare di andata di Regular Season, che si affronteranno nei Quarti di finale da disputarsi in gara unica, in casa della miglior classificata. Accoppiamenti: 1a A – 4a B 2a A – 3a B 2a B – 3a A 1a B – 4a A.

Le quattro vincenti dei quarti di finale si sfideranno nelle Semifinali, da disputarsi in gara unica in casa della miglior classificata. Accoppiamenti: Vincente 1a A vs 4a B – Vincente 2a B vs 3a A Vincente 1a B vs 4a A – Vincente 2a A vs 3a B. Le vincenti delle Semifinali si contenderanno il trofeo in Finale da disputarsi lo stesso weekend e nella stessa sede della Final Four di Coppa Italia di Serie A1.

Articoli correlati